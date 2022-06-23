نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب آلام كعب القدم منها الشائع ومنها الغير متوقع.. تعرف عليها في المقال التالي
أسباب آلام كعب القدم متعددة منها المعروف ومنها الذي لا يتوقعه أحد، حيث أن الشعور بالألم يكون مزعج للغاية وغير محتمل في بعض الأحيان، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني معظم هذه الأسباب وطرق العلاج أو التخفيف من الألم قدر المستطاع.
ألم كعب القدم
عادة ما يشعر الإنسان بألم في القدم من الناحية الخلفية عند الكعب أو من الجوانب، وعادة لا يجد أسباب واضحة لهذه الأوجاع حيث تداهمه بشكل مفاجئ.
كما أنه في معظم الأحيان يزداد الشعور بالألم عند ارتداء حذاء مسطح، إلا أن الاسترخاء وارتداء حذاء مريح ووضع القدم في ماء بارد يساعد في التخلص من الآلام بشكل كبير.
أسباب آلام كعب القدم
هناك عدة أسباب وعوامل ينتج عنها الشعور بألم شديد في منطقة كعب القدم، والتي من أبرزها ما يلي:-
- الإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية أو ما يعرف بمسمار الكعب.
- السقوط على القدم أو التواء الكعب.
- المشي لفترات طويلة ومسافات كبيرة مع بذل مجهود كبير يؤدي إلى الشعور بألم في الكعب.
- الإصابة بالتهاب الجراب العقبي.
- تحاديب الكعب بسبب عدم اكتمال نضوج العظام في هذه المنطقة وتنتشر لدى المراهقين.
- إصابة الشخص بمتلازمة النفق الرسغي وهي عبارة عن اعتلال العصب الكبير بسبب الضغط عليه مما يسبب آلام الكعب.
- كما أن الكسر المتكرر بسبب ممارسة التمارين الرياضية العنيفة أو السقوط المتكرر يسبب آلام القدم من منطقة الكعب.
- الإصابة بمرض سيفير الذي ينتشر بين الأطفال والمراهقين الذين يتراوح عمرهم ما بين سبع سنوات إلى خمسة عشر عامًا، وهو عبارة عن إصابة متكررة في ألواح النمو في عظام منطقة الكعب.
- التهاب العظام بسبب تعرض النخاع العظمي لعدوى بكتيرية بسبب التدخل الجراحي أو انتقاله عبر مجرى الدم.
- الإصابة بمرض النقرس نتيجة ارتفاع حمض اليوريك أسيد في الدم.
كيفية علاج آلام كعب القدم
بعد التعرف على أسباب آلام كعب القدم ، نقدم بعض النصائح التي تساهم في علاج ألم الكعب أو التخفيف منها بشكل كبير، والتي تتمثل فيما يلي:-
- وضع مكعبات ثلج في قطعة من القماش وتطبيقها على منطقة الكعب للتخفيف من الآلام.
- تناول أدوية مضادة للالتهابات تحت إشراف الطبيب المختص.
- ممارسة تمارين تقوية عضلات القدم.
- وأخيرًا اللجوء إلى طبيب التهاب المفاصل والعظام، والذي يصف للمريض عيار كورتيزون للتخفيف من الالتهاب.
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