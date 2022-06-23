نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصلي على بشرة ناعمة مشدودة بدون تجاعيد بالنشا.. أهم فوائد النشا للبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد النشا للبشرة، النشا أحد أفضل المكونات الطبيعية التي توجد في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة كونها غنية بعناصر وفيتامينات وأملاح ضرورية للبشرة حتى أن استخدامها لا يسبب أي أضرار جانبية على البشرة مهما تكرر الاستخدام بل على العكس فهي تفيد البشرة وتخلصها من الكثير من المشكلات التي تواجهها مع الوقت مثل التصبغات أو التجاعيد، واليوم نضع لكم أهم فوائد النشا للبشرة وكيفية الاستفادة منها لبشرة أنعم وأكثر حيوية.

أبرز فوائد النشا للوجه والبشرة

النشا من المواد الطبيعية الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين E والمعادن العناصر الطبيعية التي تفيد البشرة بالشكل التالي:

تخفي تصبغات البشرة حيث توحد لونها وتقضي على الجلد الميت. تزيد من حيوية ونضارة البشرة حتى تعود شابة من جديد. تعمل النشا على موازنة دهون البشرة حتى لا تظل البشرة دهنية طوال الوقت مما يعرضها إلى الحبوب والبثور. كما وأنها تشد البشرة وتخلصها من التجاعيد والترهلات خاصةً التي تظهر في عمر مبكر نتيجة للعديد من العوامل. تزيد من نعومة البشرة حيث أن استخدام النشا كمقشر يخلصها من طبقة الجلد الميت الخشنة. كما وأنها علاج مثالي لحب الشباب والالتهابات المسببة له وكذلك علاج آثار تلك الحبوب فيما بعد. تحد من اتساع مسام الوجه التي تعمل على امتصاص الدهون والأتربة وبالتالي تصاب البشرة بالحبوب والالتهابات. تعزز النشا من عملية إنتاج الكولاجين للبشرة والذي يعتبر كنز كبير للبشرة ليجعلها أصغر في العمر.

طرق استخدام النشا للبشرة

للتمتع بكافة تلك المزايا السابقة إليكم وصفات النشا للبشرة لعلاج كافة المشاكل كالتالي:

وصفة النشا لشد البشرة

نحضر خلطة بمزج ملعقتين نشا مقابل ملعقتين ماء ورد مضاف لهما ملعقة ماء زهر مع بياض حبة بيض ويتم تقلب هذه المكونات جيدًا لتطبيقها على البشرة بعد أن تكون جافة ونظيفة وبعدما تحف الوصفة يشطف الوجه.

النشا لتقشير البشرة

نقوم بإضافة ملعقة نشا مع ملعقة ماء ورد إلى نصف كوب به ماء ونخلط المقادير حتى نحصل على قوام مشابه للجل ليمكن تطبيقه على البشرة بسهولة حيث يتم فرده على كامل البشرة وبعدما يجف تشطف البشرة.