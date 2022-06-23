الكيكة الأسفنجية بأبسط المكونات بكل أسراراها وبطريقة ناجحة هشة وخفيفة

تعتبر الكيكة الإسفنجية من أجمل الكيكات التي يعشقها كل الناس بلا إستثناء فيحبونها الكبار والصغار وعلى الرغم من تعدد أنواع الكيكات إلا أنها هي الكيكة المميزة من بين كل هذه الأنواع والأكثر تناولا، ومن أنواع الكيكات هي كيكة البرتقال أو كيكة الشوكولاته أو كيكة الفانيليا ويوجد غير ذلك الكثير، والكيكة الإسفنجية دائما يمكن أن نستخدمها لعمل التورتة أو الجاتوه فهي تتميز بأنها هشة وطرية ولها طعم جذاب ورائع، وطريقة عملها لا تأخذ وقت طويل وأيضا لا تكون مكلفة، ومن الممكن أن نقوم بحشوها بالكريمة وتزيينها بقطع من الفواكه، ولكن نجد عدد من الناس يحبون تناولها سادة بدون أن نضيف إليها أي شيء ولكي تكون هذه الكيكة ناجحة لابد من الإلتزام بالمقادير جيدا وعند وضعها في الفرن لتسويتها لابد من أن تكون الفرن ساخنة وكذلك ينصح بعدم فتح باب الفرن أثناء تسوية الكيكة حتى لا يحدث لها هبوط في المنتصف ويكون لها شكل غير مرغوب فيه.

مكونات عمل الكيكة الإسفنجية

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

رشة بسيطة من الملح.

كوبان كبيران من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

ثمان بيضات.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية