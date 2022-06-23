ضعى 6 حبات من الأسبرين على شعرك تكثيف الشعر بطريقة جنونية في 3 أيام فقط مضمونة 100%

هناك بعض المواد التي قد لا يصدق الجميع فاعليتها لعلاج مشاكل الشعر والتخلص من مشاكله بشكل سريع، ومن أهم هذه المواد هو الأسبرين فهو من العقاقير التي تساعد في بعض العلاجات ولكنه أيضًا يمكن استخدامه على الشعر ويعطي نتائج مذهلة، تابعو معنا الان المقال وذلك للتعرف على أفضل الطرق التي يستخدم فيها الأسبرين لتكثيف ونعومة الشعر.

وصفة الأسبرين لعلاج للتخلص من التقصف وهيشان الشعر

يحتوي الأسبرين على مجموعة من الفيتامين والعناصر التي يحتاجها الشعر حتى يعاد حمالة ونعومته وطريقة الاستخدام لهذه الوصفة والتطبيق كالتالي:

المكونات

عدد ٦حبات من الأسبرين .

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

كوب كبير من المياه.

طريقة التحضير والاستخدام

لابد من طحن الأسبرين حتى يصبح ناعم بدون اي تكتلات في البداية.

اذيبي الأسبرين بداخل المياه جيدًا حتى يختلط.

أضيفي باقي الزيوت بعد خلطها مع بعض مع المياه.

اخلطي المكونات جيدًا مع بعص.

لابد من تنظيف شعرك جيدًا قبل وضع الخليط.

وزعي الخليط على شعر نظيف جميل، ثم قومي بتدليكه جيدًا بعد واتركية لمدة يوم كامل.

كرري الوصفة مرتين اسبوعيًا لاكتساب النتيجة المطلوبة.

الأسبرين لتكثيف الشعر وزيادة نموه

يتم استخدام الأسبرين أيضًا لتعزيز نمو الشعر بشكل رائع وزيادة كثافته بالشكل المطلوب وطريقة التحضير والتطبيق لهذه الوصفة كالتالي:

المكونات

عدد ٦ حبات من الأسبرين المطحون ناعمًا.

علبة واحدة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

قطرات بسيطة من عصير الليمون المركز.

ربع كوب من الماء الفاتر.

طريقة التحضير والاستخدام