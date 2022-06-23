نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبة بطاطس وكوب دقيق فقط حضري في 10 دقائق فطائر المقلاة السائلة والسريعة بدون فرن في المقال التالي
البطاطس أهم أنواع الخضروات المحببة والمفضلة لدى الجميع من الناس ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة فهي من الأكلات التي تتناسب لكل الوجبات المختلفة، والان سوف نتعرف على شكل قد يكون من خالف لعمل البطاطس، وهي فطيرة البطاطس الشهية اللذيذة والآن تعرفي معنا في السطور القادمة عن كيفية تحضيرها بكل سهولة في المنزل.
خطوات تحضير فطائر البطاطس الشهية
جهزي اكلات مختلفة مفيدة لأطفالك وأسرتك من مكونات بسيطة قد تكون متواجدة في كل منزل اليكم الان خطوات فطائر البطاطس التي تصلح وجبة إفطار صحية مميزة وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- أربع حبات من البطاطس متوسطة الحجم.
- كوب من الحليب.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة كمون.
رشة زعتر.
- ملعقتين من الزيت النباتي الخفيف.
كوب من جبنة الموتزاريلا اوالشيدر حسب المتواجد.
طريقة التحضير والاعداد
- في البداية يتم سلق البطاطس في الماء الساخن وتترك حتى تصبح طرية تمامًا.
- بعد الانتهاء اتركي البطاطس تبرد قليلًا، ثم يتم تقشيرها جيدًا ثم هرسها حتى تصبح عجينة ناعمة بدون تكتلات.
- أضيفي في الخلاط كل المكونات ماعدا الجبنة الموتزاريلا.
- سوف يصبح الخليط مثل العجينة الناعمة.
أحضري بعد ذلك مقلاة من التيفال أو من أي مادة غير لاصقة.
- أضيفي إليها ملعقتين من الزيت.
- اتركي الزيت حتى يسخن قليلًا.
- ضعي كمية مناسبة من الخليط، وقومي بلف المقلاه حتى تأخذ شكل الفطيرة.
ضعي على وجهها الجبنة الموتزاريلا.
اتركي حتى تحمر من الاسفل.
- قلبي الفطيرة على الوجه الآخر مع وضع أيضًا رشة من الجبنة الموتزاريلا.
- هكذا اصنعي مع كل الكمية وتصبح جاهزة للتقديم يتم تزينها في النهاية بالكاتشب. المايونيز حسب الرغبة ويتم تناولها بألف هنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحبة بطاطس وكوب دقيق فقط حضري في 10 دقائق فطائر المقلاة السائلة والسريعة بدون فرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.