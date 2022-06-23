بحبة بطاطس وكوب دقيق فقط حضري في 10 دقائق فطائر المقلاة السائلة والسريعة بدون فرن

البطاطس أهم أنواع الخضروات المحببة والمفضلة لدى الجميع من الناس ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة فهي من الأكلات التي تتناسب لكل الوجبات المختلفة، والان سوف نتعرف على شكل قد يكون من خالف لعمل البطاطس، وهي فطيرة البطاطس الشهية اللذيذة والآن تعرفي معنا في السطور القادمة عن كيفية تحضيرها بكل سهولة في المنزل.

خطوات تحضير فطائر البطاطس الشهية

جهزي اكلات مختلفة مفيدة لأطفالك وأسرتك من مكونات بسيطة قد تكون متواجدة في كل منزل اليكم الان خطوات فطائر البطاطس التي تصلح وجبة إفطار صحية مميزة وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

أربع حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة كمون.

رشة زعتر.

رشة زعتر. ملعقتين من الزيت النباتي الخفيف.

كوب من جبنة الموتزاريلا اوالشيدر حسب المتواجد.

طريقة التحضير والاعداد