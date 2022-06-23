نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة تنظيف الكرشة بقرصين أسبرين بسرعة صاروخ بدون حك هتبقي نضيفة وزي الفل في المقال التالي
الكرشة من الاكلات المحبوبة والمشهورة في العديد من البلاد العربية ولكن لها شعبيتها الكبيرة في مصر، ولكنها من الاكلات التي قد يعاني من تنظيفها الكثير من ربات المنزل فهي بالفعل تحتاج إلى وقت كبير وجهد، ولذلك يبحث العديد منهم على طريقة قد تكون بسيطة وسهلة للتخلص من هذه المشكلة وتنظيف الكرشة بسهولة. وبالفعل يمكن حدوث ذلك من خلال استخدام الأسبرين الذي يساعد في تنظيفها بشكل رائع كما هو مطلوب، تابعونا لمعرفة كيف يتم التنظيف باستخدام الأسبرين من خلال هذا المقال.
طريقة تنظيف الكرشة باستخدام الأسبرين
هذه الطريقة قد أكد وصرح العديد من الأطباء أنها ليس لها أي خطورة على الصحة فالاسبرين يساعد في تنظيف الكرشة من الخارج دون الدخول في تكوينها الداخلي لذلك تظل محتفظة بقيمتها الغذائية وطريقة التنظيف كالآتي:
- احضري وعاء مناسب الحجم، وقومي بإضافة المياه بداخله وتركه على النار لمدة حتى الغليان.
- توضع الكرشة بداخله وتترك الكرشة لمدة خمس دقائق فقط.
- يتم وضع خلالها وعاء به مياه مغلي أيضًا ولكن كذاب به ٦ حبات من الأسبرين.
- أضيفي بداخله الكرش وتترك لمدة عشرة دقائق.
- هكذا يمكن اخراج الكرشة من الوعاء، والقيام بتنظيفها بإستخدام السكينه أو ملعقة.
- سوف تلاحظين نظافة الكرشة بعد الانتهاء بشكل واضح.
- بعد الانتهاء لابد من نقع الكرشة في وعاء آخر به مياه وليمون وملح وملح خشن.
- هذا الخليط ويساعد في التخلص من اي رائحة كريهه بداخل الكرشة وتترك الكرشة بداخل هذه الخليط لمدة لا تقل عن نصف
- ساعة مع فرك الكرشة من وقت لآخر بهذا الخليط أثناء هذا المدة.
- بعد الانتهاء تخرج الكرشة ويتم سطفها بالماء جيدًا ثم تقطيعها حسب الرغبة وطهيها بالطريقة المرغوب بها.
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