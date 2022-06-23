تبييض فوري ماسك القهوة الجبار تفتيح البشرة ٦درجات تبييض الجسم من أول استخدام

القهوة من أهم المواد الطبيعية التي تحقق نتائج رائعة في العناية بالبشرة بشكل كامل، فهي تحمي البشرة وتساعد في ترطيبها وتفتيحها بشكل سريع وفعال، وهذا ماجعل أصبحت من أهم المواد الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات الطبيعية المختلفة، والان سوف نتعرف على أفضل الماسكات التي تساعد في تفتيح البشرة تابعو معنا السطور القادمة لمعرفة التفاصيل.

ماسك القهوه الطبيعي لتفتيح الجسم

القهوة مادة آمنة جدًا على البشرة، ولها الكثير من الفوائد المختلفة لذلك ينصح باستخدامها في عمل افضل الماسكات للبشرة بشكل كامل على عكس الكريمات والمستحضرات الجاهزة التي قد تضر البشرة بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة، ومن أهم افضل الماسكات المستخدمة من القهوه هي كالاتي:

وصفة القهوة والزبادي لتفتيح البشرة

هذا الماسك يساعد في تفتيح البشرة وزيادة نعومتها كما أنه يزيد من الترطيب ونضارة البشرة ويحقق أفضل النتائج المطلوبة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة واحدة من عصير الليمون المركز.

طريقة التحضير