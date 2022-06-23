نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التقشير والتفتيح بملعقة قهوة لتبييض الوجه والجسم وإزالة أي بقع غامقة حتي لو سواد الفحم في المقال التالي
تبييض البشرة من الأمور الهامة في حياة كل الفتيات حيث أنهم يرغبون في علاجها من أي مشكلة إن وجد بها لأن عند وجود مشاكل متعلقة بالبشرة فقد يحدث إزعاج لكل إمرأة، فمن المعروف أن الفتاة تهتم دائما بنفسها وبجمالها فتعتني بالشعر والجسم والوجه وأحيانا تواجه السيدات مشكلات كثيرة بالوجه وتريد حلها بشكل سريع، ومن أهم مشكلات البشرة هي مشكلة إسمرار الوجه والبقع الداكنة والتصبغات وكذلك مشكلة الهالات السوداء والخطوط الرفيعة والتجاعيد ونحافة الوجه وأيضا مشكلة الرؤوس السوداء وغير ذلك العديد، ولكن المشكلة الأكبر والتي يعاني منها الكثير من الفتيات هي مشكلة إسمرار الوجه فقد توجد العديد من الحلول التي تساعد على تبييض البشرة بطريقة سريعة، ومن ضمن هذه الحلول هي إستعمال الوصفات الطبيعية أو الليزر أو إستخدام كريمات التفتيح فكل هذه الأشياء تعمل على تفتيح الوجه ولكن منها الضار ومنها النافع، فمن الإستخدامات الضارة هي الليزر وكريمات التفتيح فقد يكون لهم نتيجة سريعة جدا ولكن مع مرور الوقت تظهر آثار سلبية على الوجه، لذلك من الأفضل أن نستخدم الوصفات الطبيعية، فهي لها القدرة على تبييض الوجه بطريقة طبيعية وبدون تلف يحدث للبشرة ومفعولها يظهر في وقت قصير، والوصفة التي تساعد على ذلك هي وصفة القهوة فهذه الوصفة لها عدة فوائد كثيرة فهي تعمل على التخلص من الجلد الميت والقضاء على كل المشاكل التي توجد بالوجه، فوصفة القهوة لها دور كبير في تنعيم البشرة وذلك من خلال خلطها مع مكونات طبيعية موجودة في المطبخ.
مكونات وصفة القهوة لتبييض الوجه
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة القهوة لتبييض الوجه
- نحضر إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون وقومي بإضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتى نحصل على خليط متجانس ثم يتم وضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا.
- وبعد ذلك يتم التدليك على البشرة لإزالة الخلطة ثم نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد ونضع كريم مرطب على الوجه وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الإسبوع.
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