نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايس كريم مثل المحلات طريقة عمل الايس كريم في البيت بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآيس كريم هو أحد الأنواع الموجودة في جميع أنحاء العالم ، وكيفية صنع آيس كريم الفانيليا يعتبر الآيس كريم وصفة سهلة وسريعة للتحضير لأنه لا يستغرق الكثير من الوقت في التحضير ، وطريقة صنع آيس كريم الفراولة والحليب والثلج الكريمة هي الحلويات المفضلة لدى معظم الناس ، وقبل الشباب خاصة في درجات الحرارة المنخفضة اما هنا سوف نقدم طريقة عمل الايس كريم في الخلاط وايس كريم بدون ماكينة .

طريقة عمل الايس كريم الاقتصادي في المنزل

طريقة الايس كريم البودر في الخلاط

المكونات :

فاكهة مكونة من : البطيخ ، بلح ، مشمش ، شهد ، خوخ ، عنب ، مانجو ، موز

بودرة جيلاتين

كريمة حلواني

كريم شانتيه

ملح الليمون

السكر حسب الرغبة

طريقة تحضير الايس كريم البودر في الخلاط :

قومي بوضع الفاكهه في الخلاط الكهربي وعلى قدر كل فاكهة قومي بوضع ملعقة من الجيلاتين، ثم قومي بااضافة السكر على حسب الذوق ووضع ملح الليمون وثلج ثم قومي بخلط جميع المكونات سويا ، ثم ضعي الخليط في معلب محكم الغلق ووضعها في الفريزر وتقدم مزينه بقطع الفاكهة وبالهناء

طريقة الايس كريم بدون ماكينة

مكونات الآيس كريم:

٢ كوب من الحليب السائل

١ كوب من الكريمة

٣ملاعق من الكاكاو

١كوب سكر

٣ صفار بيض

طريقة تحضير الايس كريم :

قومي بغلي الحليب في وعاء كبير على نار متوسطه لمدة ١٠ دقائق ثم برفع عن النار ويترك حتى يبرد ، ثم قومي بوضع الوعاء على النار مرة اخرى مع وضع الكريمة والكاكاو مع التقليب حتى يتداخل الخليط سويا، ثم يرفع عن النار مره اخرى قبل الغليان ويترك حتى يبرد ، ثم ضعي صفار البيض مع السكر في الخلاط الكهربي حتى يصبح لون الخليط ابيض ، ثم قومي بااضافة مزيج البيض على الوعاء خليط الحليب مع الخفق بالمضرب اليدوي او الكهربي ، ثم قومي بااعادة الخليط مره اخرى للنار مدة عشر دقائق مع التحريك المستمر ثم اتركيه مدة خمس دقائق حتى يغلي ، ثم ينزل عن النار ويدخل الفريزر حتى يتجمد ويقدم في كاس التقديم