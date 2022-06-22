نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتكس طبيعي.. اخلطي الفازلين مع القرنفل لتبدين أصغر من سنك 10 سنوات وخالية من اي بقع أو تصبغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض البشرة بالفازلين والقرنفل هي من أفضل الوصفات التي يمكنها تفتيح البشرة بكل سهولة، حيث أن هذه الوصفة مناسبة للوجه وللأماكن الحساسة، والأكواع والركبتين، فهي تعمل على التفتيح العميق للبشرة، كما أنها مناسبة للتخلص من التجاعيد البارزة على الوجه، حيث أن الفازلين مرطب قوي وفعال يقوم بالقضاء على تشققات البشرة وخاصة في فصل الشتاء، ويعمل على تنعيم ملمس الجلد، والقرنفل هو عشب مغذي، يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في توريد البشرة وتغذيتها.

وصفة الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة 7 درجات

تعتبر وصفة الفازلين والقرنفل من الوصفات الرائعة في تبييض الوجه والجسم بالكامل، حيث أن كلا المكونين يدخل في العديد من تركيبات صناعة كريمات التجميل، وذلك بسبب احتوائهم على الترطيب والتغذية الكاملة التي يحتاج لها الجلد، حيث يتم تحضير الوصفة التالية:

المكونات

ملعقة من الفازلين الطبي

ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة من النشا.

طريقة تحضير وصفة الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة 7 درجات

يتم خلط كافة المكونات السابقة معا في طبق صغير حتى نحصل على قوام كريمي.

يتم الاحتفاظ بالخليط في علبة محكمة الغلق في الثلاجة

ثم يتم دهن البشرة بشكل يومي في الصباح وفي المساء بهذا الخليط.

يتم ترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة

ثم يشطف الخليط بالماء

ثم يشطف الخليط بالماء يمكن مضاعفة الكمية لتبيض الأماكن الحساسة والركب والأكواع

تلك الوصفة آمنة تماما وليس لها أي آثار جانبية.

وصفة العسل والزبادي لتبيض البشرة

حيث أن أشهر تلك الطرق ما يلي، ففي هذه الوصفة يتم خلط ملعقة من العسل مع ملعقة من الزبادي جيدا، ثم يتم وضع الخليط على البشرة لمدة ساعة كاملة، ثم يتم شطف البشرة بالماء الفاتر، حيث أن هذا الخليط يقوم بتنقية البشرة من الشوائب والعيوب.

وصفة الفازلين والقرنفل للتفتيح الفوري للبشرة

حيث يتم خلط نصف ملعقة من الفازلين مع نصف ملعقة من القرنفل المطحون، ويتم وضع الخليط على البشرة لمدة 40 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر للحصول على بشرة ناصعة البياض والنعومة، يمكن تكرار الوصفة مرة يوميا للحصول على نتيجة فعالة