افضل مقشر طبيعي يفتح ويبيض الوجه والجسم بمكون سحري مذهل

من السهل حل مشكلة تكون القشرة السمراء التى تظهر على الوجه والجسم وتنقيتهما من البقع السوداء من خلال استعمال هذه الخلطة الجبارة التى أعطت نتائج مبهرة، لتنقية الوجه والجسم من جميع الخلايا الميتة، أنها من أكبر المشاكل الصحية التى تصيب البشرة خاصه النساء فى تتأثر منها وتحاول إخفائها بالادوات التجميلية التى لا تعطيها النتيجة المطلوبة لتقشير الجلد الميت وإزالة القشرة السمراء، لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب التهابات جلدية واحمرار، فيجب تجنبها لتفادي حدوث أى أضرار جانبية خطيرة على البشرة، لهذا نقدم لكى الحل الامثل للتخلص من جميع القشور السمراء والكلف نهائيا عن طريق استخدام هذه الخلطة الطبيعية السهله التى أبهرت الجميع فى الدول العربية ونالت اهتمام كبير من النساء التى تعانى من هذه الظاهرة الغريبة التى تظهر الوجه بصورة غير نظيفة، أنها خطوة طبيعية غير مضرة بصحة البشرة ولا تكلفنا الكثير من المال والوقت، أنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسين خلايا البشرة وتعطيها ملمس ناعم ولامع عالطول، ايضا تعالج التشققات والخطوط الجلدية وتجدد خلاياها

طريقه عمل خلطه القهوة لتقشير الوجه والجسم

مكونات خلطه التقشير الطبيعية:

ربع كوب قهوه

3 ملاعق كبيرة سكر خشن

ملعقه كبيره زيت زيتون

طريقه استخدام خلطه القهوة لتبييض الوجه والجسم:

أولا نقوم بغسل الوجه والجسم جيدا مع التجفيف، ثم نقوم بإحضار اناء نضع به القهوة و السكر و ملعقة زيت الزيتون وندمجهم جدا ثم نقوم بوضع كمية قليلة من هذه الخلطة على الوجه أو الجسم، واستخدام الاصابع الأماميه وتحريكها بحركه دائريه الشكل لتوزيع الخلطة على البشرة بشكل كبير، نستمر بهذه الحركه لمدة 10 دقائق، ثم تتركين هذه الخلطة على الوجه أو الجسم حسب المكان المراد تفتيحه وتقشيره، لمدة 10 دقائق إضافية ثم نقوم بإزالة الخلطة بقطعه قماش قطنية نظيفة ثم تقومين بغسل الوجه أو الجسم بماء دافئ، سوف تلاحظين النتيجة المبهرة لنعومة ولامعان الوجه وتنقيته بشكل كامل من الخلايا الميتة والقشور المتكونة عليه، ايضا تعطى الجسم الترطيب والتفتيح العميق من أول استخدام، فإنها خلطه عجيبه تعطى نتيجة فوريه وسريعة للتقشير، للحصول على أفضل نتيجة يجب استعمال هذه الخلطة 3 مرات أسبوعياً .