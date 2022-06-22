وداعاً لفشل البسبوسة.. طريقة عمل بسبوسة الحلواني المكرملة المرملة بمقادير مظبوطة وبطعم يجنن هتبقي أستاذة فيها

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع، وعلى وجه الخصوص الأطفال لأنها يسهل تناولها ومضغها، وتوجد بعض الأسرار التي لا يعرفها الكثير من النساء التي ترغب في تحضير صينية بسبوسة، ولكن نحن سوف نبوح لكم بكل هذه التكات والأسرار، مع العلم أن هناك أكثر نوع للبسبوسة، توجد بسبوسة بالقشطة، بسبوسة بالمكسرات، بسبوسة بجوز الهند، بالإضافة إلى أن شربات البسبوسة يجب أن يوضع عليها بطريقة معينة، نحن نقول لجميع النساء وداعا لشراء البسبوسة من المحلات مرة أخرى، بعد اتباعك الخطوات وطريقة التحضير سوف تقومين بتحضير أحلى صينية بسبوسة في الدنيا، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات البسبوسة مثل المحلات الكبرى

مع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه وظهور الكثير من عمليات الغش والخداع من أصحاب المحلات، قررت معظم النساء بعد شراء من الخارج، ولذلك قامت بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة الطريقة الصحيحة لتحضير البسبوسة، والآن سوف نقدم لكم مكونات البسبوسة في البيت:

نصف كيلو من دقيق السميد.

كوب من الزبادي.

كوب ونصف من السمنة.

ملعقة من السكر الناعم.

ملعقة من صغيرة من البيكنج بودر.

القليل من الفانيليا.

مكونات تحضير الشربات:

كوبين من السكر.

كوبين من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير البسبوسة في البيت مثل المحلات

هناك معلومة يجب على كل ربة منزل أن تعرفها لكي تخرج البسبوسة طرية ومرملة مثل بسبوسة المحلات هي أنه يتم وضع الشربات الساخن على البسبوسة فور إخراجها من الفرن، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير: