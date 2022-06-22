مكون سحري من مطبخك لتنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة تماماً

تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ بمكون ميخطرش على بالك ، يعشق الكثير منا تناول اللحوم مثل اللحم البقري والماعز ونجد عندما تناول تلك اللحوم فأنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط وتساعد في بناء العضلات ولم يقتصر الأمر عن ذلك بل نجد أن هناك الكثير من الأشخاص يقوموا بتناول الكرشة وهي جدار المعدة الخاصة بالبهائم المذبوحة، وتكون الكرشة سيئة الريحة وتحتاج إلى كثير من المكونات التي تساعد على تنظيفها ونحصل على بياض مثل الثلج وسوف نوضح طريقة تنظيفها من خلال هذا المقال.

مكونات تنظيف الكرشة

عندما نقوم بتنظيف الكرشة نحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة وتكون تلك المكونات موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات الخاصة بتنظيف الكرشة من خلال النقاط التالية..

خل.

ملح ليمون.

ماء ساخن.

بيكنج بودر.

طريقة تحضير الوصفة

عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نحتاج إلى خطوات بسيطة وموجودة في كل منزل يسهل لجميع ربات المدارس عملها وسوف نوضح خطوات التنظيف من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به الماء ونضع عليه الخل، البيكنج بودر، ملح الليمون.

ثم نقوم بوضع الخليط على النار ونأخذ الكرشة ونضعها في الخليط ونخرجها ونقوم بتقشيرها بالسكين.

نلاحظ بأن الأوساخ قد تم نزولها تماما وأصبحت الكرشة بيضاء مثل الثلج.

وصفة الملح لتنظيف الكرشة

نجد أن الكرشة تحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة لتنظيفها منها الملح وسوف نوضح خطوات تنظيف الكرشة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ملح.

خل.

دقيق.

ردة.

ماء.

طريقة التحضير: