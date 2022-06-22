البانثينول والنشا خلطة هنديه جبارة لشد وتبييض الجسم والبشرة من اول استعمال هتكوني قمر 14

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وصفة البانثينول والنشا للتفتيح، من الشائع في هذه الفترة هو استخدام الكثير من الفتيات لكريم البانثينول الطبي الذي يعتبر هو من أقوى البدائل لكل الكريمات سواء المعالجة أو المرطبة، ويتم توفير كريم البانثينول في كل الصيدليات بأسعار رمزية وفي متناول الجميع يمكنك الحصول عليه والعلبة تحتوي على كمية كبيرة قد تكفيك لمدة تزيد عن أشهر، وتعتبر وصفة البانثينول مع النشا هي أحد الوصفات الناجحة في معالجة مشاكل البشرة من الاسمرار والبقع الداكنة والبثور السوداء. كيفية تحضير وصفة البانثينول والنشا للتفتيح مكونات الوصفة:- ملعقتان صغيرتان من كريم البانثينول الطبيعي.

ملعقة واحدة كبير من جل الألوفيرا.

أربع ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

زيت اللوز الحلو في ملعقة واحدة كبيرة.

عدة كبسولات من فيتامين سي.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

ماء ورد للترطيب. خطوات تحضير الكريم:- قومي بإحضار وعاء بلاستيكي صغير أو علبة مكياج أو كريم قديمة ولكن نظيفة وجافة ثم قومي بإضافة البانثينول مع جل الألوفيرا وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع ماء الورد مع نشا الذرة وقلبيهم بشكل جيدًا وأضيفيهم إلى الكريم في العلبة واخلطي جيدًا بواسطة ملعقة خشبية.

وبعد أن تتجانس كل المكونات قومي باستخدامها يوميًا على بشرة رطبة ومن الأفضل وضعها ليلًا قبل النوم لأن الباثنينول يتفاعل مع أشعة الشمس وقد يضر البشرة. الوصفة الجبارة لتفتيح البشره باالبانثنَول لبياض كالقشطة وتفتيح سريع مثل اللؤلؤ

احضري كميان متساويه من البانثنول وكريم سبوتلس وكريم فير اند لفلي

قومي بخلط المزيج جيدا حتى يمتزج الخليط

قومي بدهن البشرة والمناطق الداكنة من هذه الوصفة.

تلاحظين تفتيح سريع مع علاج مشاكل البشرة والجسم من تفتيح وعلاج جميع المشاكل .

استمري في تكرار هذه الوصفه بدهن صباحًا ومساءً كل يوم . استخدامات وفوائد كريم البانثينول الطبي يعمل البانثينول على معالجة مشاكل القشرة التي تترسب في فروة الرأس وتتسبب في مشاكل أخرى.

كما أنه يعمل على تقليل مشاعر القلق والضغط النفسي والتوتر وأمراض الاكتئاب.

يعالج أيضًا أعراض الصداع والتهابات الفم واللثة واللسان والجلد والبشرة والشعر.

وكذلك يعمل على تهدئة آلام الأعصاب ويعالج أعراض داء السكري المزمن.

وأيضًا يعمل البانثينول على ضبط مستوى ضغط الدم المنخفض والمرتفع.

له فوائد بالنسبة لأمراض ضمور المخ والعضلات ويعالج تشنجات القدمين التي قد تصيب كبار السن والحوامل.

مفيد للجهاز المناعي الداخلي للإنسان لأنه يحتوي على نسبة من فيتامين سي وكذلك يعزز حركة الأمعاء

يعالج أيضًا مشاكل البشرة ويقضي على البقع الداكنة والبثور السوداء التي تظهر على الأنف. عمر شويل - جدة البانثينول والنشا خلطة هنديه جبارة لشد وتبييض الجسم والبشرة من اول استعمال هتكوني قمر 14 - ثقفني

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