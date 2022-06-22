تطويل الشعر بسرعه جدا في 7 ايام انبات الفراغات ووقف التساقط ومحاربه الصلع اقوي وصفه هنديه

تطويل الشعر بسرعه جدا في 7 ايام تبحث الكثير من الفتيات عن كيفية تطويل الشعر بوصفات طبيعية، من أكثر المشاكل التي تقوم الفتيات بعرضها هي أنه بعد فرد شعرها بالميكنات والبيبي ليس أن شعرها بعد انتهاء المدة المحددة للفرد يصبح أكثر تدهورًا وخشونة وتقصف وبه العديد من المشاكل، وهذا أمر طبيعي لأن الوسيلة الخاطئة تؤدي إلى نتائج غير مُرضية، ولذلك كان من الأفضل هو استخدام الوصفات الطبيعية والتي تحتاج إلى صبر ربما ولكن نتائجها ممتازة وتطول معك إلى مدى الحياة.

كيفية تطويل الشعر بسرعه بوصفات طبيعية

قناع القرفة وزيت جوز الهند لإطالة الشعر

يتم استخدام هذه الوصفة للعلاج الشعر القصير والضعيف والمموج من خلال مزج ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع ملعق صغيرة من زيت جوز الهند وتقلب المكونات معًا بشكل جيد، ويتم تطبيق ذلك القناع على الشعر وفروة الرأس ويترك لمدة 425 دقيقة ومن ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ مع تكرار ذلك القناع على الأقل مرة من كل أسبوع.

وصفة البصل لتطويل الشعر

مكونات عمل الوصفة:-

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

عصير الليمون.

طريقة تحضير الوصفة:-

يجب تقطيع البصل جيدًا ثم قومي بفرمه داخل الكبة الكهربائية ثم قومي بإضافة عصير الليمون إلى عصير البصل وقلبيه جيدًا.

بعد ذلك قومي بتبليل شعرك ثم قومي بتقسيمه إلى أجزاء متساوية وقومي بتطبيق الوصفة على كل قسم من أقسام الوصفة.

يجب ترك الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة مع الحرص على تدفئة شعرك بوضع غطاء بلاستيكي أو باروكة شعرك حتى تنتهي المدة المنتظرة.

اشطفي شعرك بالماء والشامبو الخالي من الكبريت وكرري هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع الواحد والنتائج تظهر بعد أيام قليلة من الاستخدام.

وصفة زيت جوز الهند والزيتون لتطويل الشعر

المكونات المطلوبة:-



أربع ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

فوطة مبللة بماء دافئ أو غطاء رأس حراري.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

زيت لافندر.

كيفية تحضير الوصفة:-