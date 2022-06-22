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تعد طريقة عمل البسبوسة للشيف فاطمة أبو حاتي واحدة من أفضل الطرق وأسهلها، والبسبوسة هي أحلى الحلويات وألذها، كما أن الشيف فاطمة أبو حاتي هي من أشهر الشيفات وتقوم بإعداد البسبوسة بطريقة متميزة ولذيذة فتكون ناجحة وشهية 100%، وسوف تنال إعجاب الكثيرين الكبار والصغار، وطريقة تحضيرها سهلة جدًا وغير مكلفة، ومكونات عمل شربات البسبوسة غير مكلف أيضًا وبالمقادير المضبوطة لضمان نجاحها. مكونات عمل البسبوسة سوف نحتاج إلى كيس بسبوسة جاهزة.

واحد كيلو من دقيق سمولينا.

كوب واحد من السكر.

مقدار نصف كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

كذلك ملعقة واحدة صغيرة من البكينج باودر.

رشة ملح صغيرة.

صينية توضع بها البسبوسة داخل الفرن بمقاس 28 سم.

عدد ثلاث أكواب من شربات البسبوسة.

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن البلدي أو السمن النباتي، وذلك على حسب المتوفر لديكِ.

كذلك سوف نحتاج إلى ثلاثة أكواب من الماء.

كوب واحد من الحليب الدافئ.

أيضًا ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير من عسل النحل الأبيض. مكونات تحضير شربات البسبوسة واحد كوب ونصف من الماء.

كذلك واحد كوب ونصف من السكر.

سوف نحتاج إلى ملعقة كبيرة من السمن. طريقة عمل البسبوسة على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي بالخطوات نقوم بخلط دقيق السميد مع ملعقة الفانيليا وكذلك السكر والبيكنج بودر وجوز الهند ورشة الملح.

في وعاء على النار يتم وضع السمولينا، ثم بعدها يتم إضافة الماء والسكر إليها، ثم نترك السكر حتى يكرمل قليلاً.

عندما يكتمل السكر نرفعه من فوق النار، ونضيف إليه نصف مقدار الحليب مع التقليب بشكل جيد حتى يتم إذابة السكر.

بعد ذلك نقوم بإضافة السمن والعسل ثم بعدها نضيف باقي كمية الحليب التي لدينا، مع ضرورة التقليب المستمر بصورة جيدة.

نضيف السمولينا فوق خليط البسبوسة، مع ضرورة التقليب ولكن بدون عجن.

نقوم بدهن صينية بالسمن بصورة جيدة.

نفرد الخليط داخل الصينية، ثم تدخل الفرن المسخنة مسبقًا على درجة حرارة 180، بعد أن يصير لون البسبوسة ذهبي نخرجها من الفرن.

يصب الشربات البارد فوق البسبوسة.

نغطي البسبوسة لمدة 10 دقائق، وذلك حتى يتم تشرب الشربات بالكامل.

تقطع وتقدم في أطباق التقديم وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة لفاطمة أبو حاتي بأسهل الطرق في المنزل - ثقفني

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