نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحقيق أكبر أحلامك في شعر طويل وناعم باستخدام طرق طبيعية للعناية بشعرك وجعل نعومته خارقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الشعر الطويل والكثيف الناعم حلم من أكبر الأحلام التي تسعى لها كثير من الفتيات والسيدات لأن الشعر الطويل والناعم يعزز ثقة الفتيات كثيراً ويعد من مظاهر جمال السيدات بشكل عام لأن سر جمال المرأة هو الشعر الطويل، ويمكن الحصول على شعر طويل وناعم عن طريق استخدام طرق طبيعية واتباعها بشكل دائم لفترة طويلة لضمان الحصول على النتيجة المرغوبة، والحفاظ على الشعر وعدم تعرضه لأدوات العناية بالشعر الحرارية مثل: المكواة والسشوار لأن هذه الأدوات تجعل الشعر ضعيف وهش ومقصف مع الوقت.

الصبار لتنعيم الشعر وتطويله

يتميز الصبار بأنه مصدر يحتوي على الإنزيمات المحللة للبروتين الذي يساعد كثيراً في إصلاح خلايا فروة الرأس التالفة ويرطب الشعر، وتكون وصفة الصبار لتنعيم الشعر وتطويله كما يلي:

المكونات

ورقة صبار.

ملعقتان كبيرتان ماء.

زجاجة بخاخ.

طريقة التحضير والاستخدام

أول خطوة نأتي بورقة الصبار ونفتحها نصفين بشكل عرضي ثم نستخرج منها مقدار ملعقتين كبيرتين من الجل الموجود بها، ويجب مراعاة استخلاص الجل الصافي الذي يكون لونه شفاف. بعد ذلك نضع جل الصبار الطبيعي مع الماء في وعاء مناسب وعميق ونخلطهم جيداً حتى يتكون خليط متجانس. ثم نضع الخليط السابق في زجاجة الرش النظيفة ورجها قبل الاستخدام. يتم استخدام هذه الزجاجة على الشعر عن طريق رش الخليط على الشعر الجاف عند الحاجة. يفضل تكرار ذلك من ثلاث مرات إلى أربعة كل أسبوع.

خلطة زيت الزيتون وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر وتطويله

يساعد تدليك الشعر باستخدام الزيت الساخن أو الدافئ على تحفيز نمو بصيلات الشعر وتعزيز نمو الشعر أيضاً، حيث يعد من العلاجات الفعالة في عملية ترطيب الشعر وتغذية فروة الرأس، ويمكن تحضير خليط الزيوت لتنعيم وتطويل الشعر كالتالي:

المكونات

عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، وزيت الزيتون.

فوطة ساخنة.

طريقة التحضير والاستخدام

نبدأ بتسخين كمية الزيت على نار هادئة لعدة دقائق حتى نحصل على زيت دافئ. بعد ذلك نضع خليط الزيوت على الشعر بشكل كامل. ثم ندلك فروة الرأس لمدة ربع ساعة ونترك الزيت على الشعر لمدة نصف ساعة حتى يمتصه الجلد. بعد ذلك نقوم بتغطية الشعر باستخدام الفوطة الساخنة. ثم نغسل الشعر جيداً بماء وشامبو ليس به كبريت او صوديوم.

جعل الشعر ناعم ليس أمر صعبًا في النهاية، لجعل تنعيم شعرك سهلًا يجب أن تختاري روتين يومي للشعر وتعودي شعرك عليه. هذا هو الطريق الأفضل لتنعيم الشعر الخشن وتكثيفه خاصة استخدام الوصفات لتنعيم الشعر قبل النوم هذه العملية أثارت نتائج ايجابية كبيرة لدي السيدات. جربي الطرق الطبيعية وابتعدي على الكيماويات التي تضر شعرك على المدى البعيد.