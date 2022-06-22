نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللحم بالكاري والبطاطس من ألذ و أحلى أطباق اللحم اللي ممكن تجربوها لحمة دايبة مثل الفنادق والمطاعم في المقال التالي

اللحم بالكاري والبطاطس، هناك أطباق كثيرة جدًا يمكنك تحضيرها باللحمة تحضر في المحلات والمطاعم و تنال على أعجاب الجميع، ومن أشهر هذه الأطباق اللحم بالكاري والبطاطس في من أشهر الوصفات التي تقدم في الفنادق وتتميز هذه الوصفة بطعمها المميزة وقوام اللحمة الدايب و الناعم، كما أنها من الوصفات المغذية جدًا يقدم كطبقة رئيس وهذا لأنه يحتوي على القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم وهو البروتين من اللحمة والنشويات والخضروات. مقادير اللحم بالكاري والبطاطس نصف كيلو لحم مكعبات متوسطة.

ملعقة كبيرة دقيق.

2 بصلة متوسطة مفرومة مكعبات متوسطة

3 حبة طماطم مقطعة مكعبات.

حبة فلفل أخضر بارد أو حار حسب الرغبة.

نصف كيلو بطاطس مقطعة مكعبات.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة كاري.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحم.

ورق لورا.

عود قرفة

3 أكواب شوربة او ماء ساخن.

2 ملعقة كبيرة زيت. طريقة تحضير اللحم بالكاري والبطاطس في البداية نقوم بتقطيع اللحمة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

بعد ذلك نقوم بتقليب قطع اللحم في الدقيق من جميع الجوانب حتى تغلف بالدقيق.

نضع اناء على النار ونضيف الزيت ونتركه حتى يسخن.

عندما يسخن الزيت نقوم باضافة قطع اللحم ونتأكد أن الزيت سخن تماماً لكى تأخذ اللحمة صدمة.

نقلب اللحمة من جميع الجوانب حتى تأخذ لون ذهبي من كل الجهات.

بعد ذلك نقوم بتهدئة النار قليلًا على اللحم لكي لا تحترق.

نضيف البصل المفروم والثوم والفلفل الاخضر ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نضيف البهارات الكاري والكركم والفلفل الأسود و حبات الطماطم المقطعة مكعبات.

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم لمدة 3 دقائق.

بعد ذلك نضيف الماء الساخن أو الشوربة و عود القرفة وررق اللورا ونقلبهم.

ويترك ليغلي علي نار عالية ثم نهدي النار تمام و يغطي اللحم نترك اللحمة على نار متوسطة حتى يتم تسوية اللحم ¾ تسوية.

بعد ان يتم تسوية اللحم نقوم باضافة مكعبات البطاطس و ةالملح ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

تترك اللحم بالكاري والبطاطس علي نار متوسطة حتى تستوي البطاطس.

ثم نقدمها في طبق التقديم و تقدم بالهنا والشفا. عمر شويل - جدة اللحم بالكاري والبطاطس من ألذ و أحلى أطباق اللحم اللي ممكن تجربوها لحمة دايبة مثل الفنادق والمطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللحم بالكاري والبطاطس من ألذ و أحلى أطباق اللحم اللي ممكن تجربوها لحمة دايبة مثل الفنادق والمطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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