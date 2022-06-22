اروع طريقة لتحضير المكرونة بالبشاميل في وعاء واحد وصفة جديدة روعة للغاية

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اروع طريقة لتحضير المكرونة بالبشاميل في وعاء واحد، بعد ان اصبحنا في عصر السرعة واصبح الوقت المتاح لنا حتي نعد الطعام محدود للغاية، خاصة اذا كانت الام او المسئول عن اعداد الطعام بشكل عام يعمل، فان الوصفات السريعة هي دائما الخير الافضل لتلك الفئات، ومن ثم نقدم لكم تلك الوصفة الشهية لإعداد صينية مكرونة بالبشاميل في خطوات بسيطة للغاية ودون اي وقت، حيث ان عشاق هذا الطبق يبحثون دائما عن الطريقة الافضل والاسرع لتحضير الوصفة في وقت بسيط ودون عناء وجهد، حيث يتطلب تحضير صينية البشاميل العادية وقت وجهد كبير والمزيد من الاواني من اجل طهي وتحضير المكونات المستخدمة لصنع المكرونة.
اروع طريقة لتحضير المكرونة بالبشاميل في وعاء واحد
من اجمل الطرق لتحضير المكرونة بالبشاميل في المنزل هي تلك الطريقة الجديدة والسريعة التي توصلت اليها مؤخرا، هذة الطريقة جدا شهية ومميزة وسوف تبهرك وتنال علي اعجابك، حيث ان تحضير البشاميل عن طريق سلق المكرونة في الحليب يعطيها طعم ولا اروع
- لتر لبن حليب.
- مكرونة.
- قطع دجاج.
- بصل مقطع شرائح.
- شرائح فلفل الوان.
- ميكس جبن.
- ملح.
- فلفل اسود ناعم.
خطوات تحضير مكرونة بالبشاميل
اليكم الخطوات المتبعة عند تحضير المكرونة البشاميل في وعاء واحد، والتي لن تحتاج للجهد المعتاد عند تحضيرها بالطريقة المعتادة
- في وعاء عميق علي نار متوسطة يوضع اللبن ويتم وضع المكرونة، يتم اضافة الملح والفلفل الاسود، هنا يتوجب عليكي التقليب بشكل مستمر ودائم دون اي انقطاع او توقف.
- الآن قومي بتحضير الدجاج عن طريق وضع معلقتين من الزبدة، ثم وضع قطع الدجاج والبصل والفلفل الألوان.
- الان قومي بوضع الدجاج مع المكرونة واستمري في التقليب علي النار لمدة دقيقتين.
- يمكنك اضافة بعض من الجبن داخل المكرونة عند تحضيرها لتصبح كريمي اكثر.
- حضري صينية مناسبة وقومي بوضع المكرونة مع الدجاج ثم ضعي ميكس الجبن علي الوجة.
- تدخل الفرن علي درجة حرارة متوسطة لحين تمام النضج لجميع المكونات.
- تقدم ساخنة مع بعض البطاطس المقلية.
- يمكنكم ترك تعليق في حالة وجود تساؤل او توضح معين.
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