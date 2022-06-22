وصفة سحرية لتبييض الركب والأكواع وتقضي علي الاسمرار وتمنحك تفتيح فوري، هناك أماكن كثيرة في الجسم تتأثر بعوامل كثيرة مثل: الحرارة، العرق، الهواء، الأتربة وهذا كله يؤدي لاسمرار هذه المناطق وأشهرها منطقة الركب والأكواع التي تظهر بمظهر غير لائق ومزعج وبخاصة في فصل الصيف، ولهذا يرغب الكثيرين في معرفة طرق طبيعية غير مكلفة للتخلص من هذه المشكلة في وقت قصير، وأشهر الوصفات الطبيعية التي تستخدم في تفتيح الركب والأكواع هي خلطة خل التفاح والملح.

وصفة سحرية لتبييض الركب والأكواع بنتيجة سريعة



هذه الوصفة من الوصفات التي ذاع صيتها كثيراً في تبييض الركب والأكواع بصورة طبيعية،ومنها وصفة الخل الأبيض والليمون ويتم تحضيرها كما يلي:

المكونات:

كوب ماء.

عدد ٣ ملاعق خل كبيرة.

عصير حبة ليمون كبيرة.

مقدار ملعقة ماء ورد كبيرة.

طريقة التحضير:

نضع كل المكونات معاً في وعاء ثم نخلطهم جيداً. ثم نضع قماشة قطنية في الخليط ليمتصه، وبعد ذلك نلف هذه القماشة حول منطقة الركبة والأكواع المراد تفتيح لونها، ونتركها عليهم حتى تجف بشكل تام. بعد ذلك نضع قطعة القماش في الخليط مرة ثانية ونضعها حول الركبة والأكواع حتى يجف تمامًا ويتم تكرار هذه الخطوة مرة أخرى لمدة ساعتين. ثم نشطف الركب والأكواع جيداً بالماء الفاتر. في النهاية نضع الكريم المرطب ويمكن استبداله بزيت زيتون.

وصفة الكركم والفازلين لتفتيح الركب والأكواع



تساعد هذه الوصفة علي تفتيح منطقة الركب والأكواع وتبييض اليدين كما تقوم بإزالة الاسمرار والبقع الداكنة من الجلد.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

نصف ملعقة كركم صغيرة.

طريقة التحضير:

نبدأ الوصفة بخلط كل من: الفازلين والكركم جيداً. بعد ذلك نضع الخليط على الركب والأكواع ونفردهم جيداً، ثم نغطي الخليط بورق ألومنيوم الخاص بالطعام. نترك الخليط على المنطقة لمدة تتراوح من ساعة لثلاث ساعات. في النهاية نزيل ورق الألومنيوم ونغسل المناطق بالماء جيداً، ثم نضع الكريم المرطب.

وصفة خل التفاح والملح لتبييض الركب والأكواع وإزالة الاسمرار



تعمل تلك الوصفة علي تقشير الجلد الميت والتخلص من الاسمرار بشكل سريع كما تقوم بتفتيح لون الجلد.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان ملح.

ملعقة خل تفاح كبيرة.

طريقة التحضير:

نضع الملح وخل التفاح معاً في وعاء ونخلطهم جيدًا. بعد ذلك نضع الخليط على الركب والأكواع ونفركه جيداً، ونترك الخليط عليهم لمدة ربع ساعة. ثم نشطفهم بالماء البارد جيداً ونجفف مكان الخليط. يجب وضع كريم مرطب مناسب لنوع البشرة. يجب عدم استخدام هذه الوصفة لأي منطقة في الجسم سوى الركب والأكواع.

وصفة صودا الخبز والحليب لتبييض الركب والأكواع

تساعد هذه الوصفة في إزالة خلايا الجلد الميتة وتقوم بترطيب وتنعيم الجلد حيث تعد مقشر طبيعي للتخلص من الاسمرار.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

طريقة تحضير الوصفة