وصفة كريم الصبار والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم الصبار والنشا ، من الوصفات الطبيعية التي تعطي البشرة نضارة وحيوية وتجعلها بيضاء، فهي مكونات طبيعية 100% غير ضارة بالبشرة، تغذي البشرة وتجعلها ناعمة وملساء وأكثر نضارة وإشراقاً، وصفة قوي جداً في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً من الوجه تقضي علي الكثير من المشاكل الجلدية، مثل الكلف والنمش والخطوط الرفيعة وأثار حب الشباب وغيرها من المشاكل الجلدية الأخرى، لأنها تحتوي علي مجموعة من العناصر اللازمة لتغذية البشرة وعالجها من المشاكل، مثل الفيتامينات والمعادن التي تجدد خلايا الجلد، هي أكثر وصفة طبيعية ننصح بها أي سيدة أو فتاة للحصول علي بشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من المشاكل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم الصبار والنشا في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم الصبار والنشا

تحتوي هذه الوصفة علي مكونات طبيعية وصحية سوف نذكرها لكم من خلال السطور الأتية وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من نشا الذرة.

2 معلقة كبيرة من جل الصبار.

معلقة كبيرة من الفازلين الطبي.

2 معلقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير كريم الصبار والنشا في المنزل بكل بساطة وهي كالتالي:-

نقوم أولاً بإحضار علبة فارغة ونظيفة وجافة، ثم نضع بها جل الصبار والنشا وماء الورد. ثم نقوم بتقليبهم مع بعض جيداً حتي نحصل علي قوام كريمي. ثم نقوم بإضافة الفازلين الطبي للخليط السابق ونقلب برفق حتي تمتزج جميع المكونات مع بعضها. حتي يصبح الخليط ناعم مثل الكريم. بعد ذلك يتم استخدام الخليط مرة واحدة كل يوم قبل النوم ثم نقوم بغسله في الصباح وسوف تلاحظين الفرق. ملحوظة يفضل المداومة علي استعمال الخلطة لمدة شهر علي الاقل حتي نحصل علي أفضل النتائج.

فوائد جل الصبار للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً للصبار سوف نتعرف علي بعضها وهي كالتالي:-

يمنع ظهور الحبوب والبثور التي تشوه الوجه.

يساهم في حماية البشرة من التلف والتشققات.

يساعد علي تنظيف المسام الواسعة في البشرة.

يعطي للبشرة نعومة وترطيب وتفتيح.

يساعد في علاج التهابات الجلد والأكزيما.

يكافح علامات التقدم في السن والتجاعيد.

كريم الجليسوليد والنشا للبشرة صافية وبيضاء

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الوصفة لبشرة نقية وبيضاء وهي كالاتي:-