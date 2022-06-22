نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أيس كريم الفراولة الطبيعية بالفراولة المجمدة بسهولة بواسطة الخلاط فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيس كريم الفراولة الطبيعية ، من نكهات الأيس كريم المفضلة لدي الكثيرين لما لها من مذاق خاص ولذيذ للغاية، كما طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ويتم تحضيره بواسطة الخلاط الكهربائي أو الكبة ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم الفراولة الطبيعية.

مكونات أيس كريم الفراولة الطبيعية

يتكون هذا النوع من الايس كريم من مكونات بسيطة ومكوناته كالتالي:

نصف كيلو من الفراولة المجمعة.

باكيت من الكريم شانتيه البودرة أو ثلاث ملاعق كبار.

علبتين من الزبادي.

عصير ثمرة ليمون.

ربع كوب من الحليب المثلج.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض أو بالمقدار المرغوب فيه (ويمكن استبدال العسل بالسيرب أو الشربات الثقيل).

نقطتيت من اللون الغذائي حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم الفراولة الطبيعية وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي أو الكبة.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض لمدة خمس دقائق.

وبعدما يتم خلط المكونات جيدا نقوم بصب الخليط في علبة مستطيلة الشكل.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الأيس كريم في الفريزر لمدة ٨ ساعات على الأقل.

وبعدما يتم مرور المدة نقوم بإخراج الأيس كريم من الفريزر.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن إعداد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة في المنزل واستخدامها في تزيين الأيس كريم مثل صوص الفراولة أو الفانيليا.

طريقة عمل صوص الفانيليا

يمكن تزيين الكيك والعديد من الحلويات المختلفة بهذا الصوص، ويتكون صوص الفانيليا من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:

ثلث كوب من السكر الأبيض.

كوبين من الكريمة السائلة.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره وهي كالتالي: