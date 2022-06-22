طريقة عمل عصير البطيخ المثلج في خمس دقائق

تعد طريقة عمل عصير البطيخ المثلج من أسهل وأبسط الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، خاصة في فصل الصيف، كما أن هناك الكثير ممن يعشقون تناول المشروبات الصيفية الباردة، ويعد البطيخ من أبرز الفواكه الصيفية، والتي تنتشر في معظم الأسواق، ويمكن تناول هذا المشروب بالخارج، ولكن يفضل إعداده في المنزل للتأكد من نظافته، وتقديم أحلى وأجمل مشروب مثلج صحي وبارد ومذاقه شهي، وفيما يلي سوف نوضح لكم طريقة عمل عصير البطيخ في خطوات.

طريقة عمل عصير البطيخ المثلج

يحتاج الجسم إلى تناول الكثير من السوائل أثناء فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ويعد البطيخ من أكثر الفواكه انتشارا في فصل الصيف، ويحتوي على الكثير من السوائل، مما يساعد على عملية الهضم، وتزويد الجسم بالسوائل اللازمة له، وفيما يلي سوف نوضح لكم طريقة عمل عصير البطيخ المثلج في خطوات، كما يلي:

نقوم بتحضير المكونات اللازمة لعمل عصير البطيخ والمكونة من بطيخ مخلي من البذور (اللب)، وأوراق النعناع الأخضر الطازج، ومكعبات الثلج، والسكر اختياري. نقوم بتقشير البطيخة وتقطيعها ونخلوها من البذور تماما، ومن ثم نقوم بوضع قطع البطيخ في الفريزر حتى تتجمد قليلا. ومن ثم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف به نصف كوب من الماء، والقليل من السكر حسب الرغبة، ونخرج البطيخ من الثلاجة ونضيفه إليهم، ونمزجهم جيدا معا في الخلاط. نحضر كاسات التقديم ونضع بها مكعبات الثلج وأوراق النعناع الطازجة. ومن ثم نقوم بصب عصير البطيخ فوقهم ، مما يمنح العصير مذاق رائع ونكهة مميزة. وبذلك يصبح عصير البطيخ المثلج جاهزا للتقديم.

طريقة لأخرى لعمل عصير البطيخ الأحمر بالنعناع المثلج

يمكن تحضير هذا المشروب المنعش والمثلج من بقايا البطيخ، حيث إن لون البطيخ الأحمر يمنح العصير لون رائع ومذاق حلو، ويعد من أكثر المشروبات الباردة سهلة التحضير التي يمكن تناولها في الصيف.

المقادير والمكونات

مقدار أربعة أكواب من قطع البطيخ.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

نصف كوب من عصير التفاح.

سكر حسب الرغبة.

قشر ثمرة الليمون.

حفنة من أوراق النعناع الطازجة بعضها ضمن المكونات وأخرى للتزيين.

طريقة التحضير في خطوات