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منذ قديم الأزل ووصفة الليمون والكمون معروفة ولا يمكن الاستغناء عنها نظرا لاحتوائها على قيمة غذائية عالية الكمون يعمل على تحسين الجهاز الهضمي والتنقيب الغذائى والليمون يحافظ على جهاز المناعة ويطرد السموم من الجسم لذلك عند تناول كوب واحد من كلا المكونين سوف يحصل الجسم على نتيجة لامثيل لها كما يعالج هذا الكوب العديد من الأمراض. فوائد تناول كوب من الليمون والكمون على الريق الكبد: يعتبر الكبد مقر السموم بالجسم حيث تتراكم به جميع السموم . يعمل مشروب الكمون والليمون على تخليص الكبد من السموم الموجودة به اول باول كما يعمل على التنحيف اللازم لعمل كافة أعضاء الجسم بشكل أفضل. التخسيس: يوجد بالكمون مواد فعالة فريدة من نوعها وهو عنصر ثيموكينون الذى يعمل على محاربة الجذور الحرة الموجودة بالجسم لاحتوائه مواد مضادة للأكسدة تطرد سموم الجسم.

كما يحسن عملية التمثيل الغذائي بالجسم وتحسين كفاءة الجهاز الهضمي ويساعد في حرق الدهون.

والليمون يحتوي على سعرات حرارية قليلة مما يقلل نسبة الشعور بالجوع ويعطي شعور بالشبع.

ووضع المكونين معا وشربها هو أحد المكونات الفعالة في التخسيس وخسارة الوزن بسرعة عن طريق على الماء وعصر الليمون بها ويحلى بالعسل الأبيض ويتناول على الريق . الكلى: حمض الستريك أحد المكونات الأساسية كوب من الليمون والكمون والذى يساعد على عدم تكون الحصوات بالكلى.

وإن وجدت يساعد فى تفتيتها أو خروجها من الجسم من خلال البول. الكمون والليمون مشروب المناعة الطبيعى به العديد من المكونات التى تقوى المناعة مثل الحديد والبوتاسيوم وفيتامين سي .

يعمل على تقوية المناعة وتقليل الإصابة الجسم بالعديد من الأمراض.

يفضل شرب الكمون والليمون على الريق صباحا لقتل البكتريا الموجه فى القنوات الهضمية قبل دخول الأكل إلى المعدة. عمر شويل - جدة لن تصدق فوائد شرب كوب من الكمون والليمون على الريق صباحا - ثقفني

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