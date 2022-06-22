نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبة واحدة فقط لإزالة شعر الوجه والجسم بجميع المناطق أقوى من الليزر في نتيجتها الشعر مش هيطلع لمدة طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عالم العناية بالبشرة لا يتوقف عن حد معين فكل يوم ستجدين الجديد بعالم العناية بالبشرة والشعر والجسم، ومن أحدث تلك الطرق هي الحبة المستخدمة في إزالة الشعر للوجه والجسم، حيث إنك ستحصلين على شكل مثالي للبشرة من خلال انتزاع الشعر بدون ألم، كما تعمل على ترك البشرة نظيفة تماما ولن يتم نمو الشعر مرة أخرى سريعا، ولذلك هي من أفضل الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر التي ننصحك بها، والتي سنعرضها من خلال موقعنا .. تابعونا.

حبة واحدة لإزالة شعر الوجه والجسم

تعتبر تلك الحبة من الطرق السحرية التي تساهم في إزالة الشعر تماما من الجسم والوجه بشكل نهائي، كما إنها ستغنيكِ عن باقي طرق إزالة الشعر سواء الإزالة بالليزر المكلف أو استخدام الطرق التقليدية مثل السويت أو كريمات إزالة الشعر المضرة بصحة البشرة أو استخدام الشفرات الحادة المسببة للالتهابات، كما إنها تعمل على تأخير نمو الشعر بالبشرة.

طريقة تحضير حبة إزالة الشعر

تعتبر تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية التي لا تترك أي آثر ضار على بشرتك أو وجهك، يمكننا تحضير وصفة الحبة السحرية لإزالة شعر الوجه والجسم من خلال إحضار المكونات التالية:

المكونات:

قشر باذنجان أسود.

ملعقة واحدة من الشمر.

كوب واحد من الماء.

ملعقتين من النشا أو الكورن فلاور.

ملعقتين من خل التفاح أو الخل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الترمس المطحون.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار ثمرة واحدة من الباذنجان الأسود ونقوم بتقشيرها ونحضر القشر ونضعه في وعاء صغير على النار.

ونضيف له ملعقة واحدة من الشمر مع كوب واحد من الماء ونتركه على النار لمدة تتراوح من 3 إلى 5 دقائق.

ونقوم بعد ذلك بتصفية الخليط ونأخذ المياه ونضعها عليها كمية النشا ونستمر في التقليب جيدا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الخل إلى الخليط ونستمر في التقليب ونضيف الترمس المطحون مع التقليب.

ثم نقوم بإفراغ الخليط في زجاجة صغيرة ونغلقها ونرجها بشكل جيد ويمكننا استخدام المكونات على البشرة.

يتم استخدام تلك الوصفة مع المسح على البشرة بعد إزالة لشعر منها وستلاحظين عدم نمو الشعر على البشرة بسرعة مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الوصفة يمكن استخدامها بشكل يومي على البشرة، حيث إنها تعمل على التقليل من نمو الشعر على الجسم.

تجربة الوصفات الطبيعية من أفضل الطرق للعناية بالبشرة والجسم كحل أفضل من الطرق والوصفات الكيمائية الضارة، وتعتبر وصفة الجبة السوداء أو الحبة الواحدة أحد أشهر الوصفات التي تمتلك فاعلية كبيرة في التخلص من مشاكل النمو السريع للشعر والعمل على إزالته، حيث يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات غير مكلفة والحصول على أفضل النتائج.