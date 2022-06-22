طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر في البيت بكل أسراره وتكاته بطعم لذيذ مثل المحلات

مخلل الليمون من المخللات التى لا يخلو أي منزل من وجوده لأن يساعد على فتح الشهية عند تناول الوجبات، وتفضل ربة المنزل وضع طبق مخلل الليمون بجانب أطباق المشويات والمقليات من اللحوم والدجاج، ويوضع أيضا بجانب ساندويتشات الشاورما والكبدة والكفتة وغيرها، ويستخدم الليمون المجفف بوضعه فى طبق أرز الكبسة فيتميز مخلل الليمون بطعمه المملح واللذيذ الذي لا يقاومه أحد فننصح ربة المنزل بصنع مخلل اليمون فى المنزل عن طريق وضعه فى برطمان مع الملح والخل وحبة البركة والزعفران فهو تحضيره سهل وسريع ولا يأخذ وقت أو جهد، وحتى نضمن نظافته وجودة مكوناته، وهو غير مكلف لأن مكوناته بسيطة جدا متوفرة فى أى مطبخ، ولا ننصح بشراء مخلل الليمون من الأسواق أو المحلات الخارجية لأن مضاف إليه مواد حافظة تدمر الجهاز المناعي وتسبب بعض من الأمراض، وشرائه مكلف جدا فيعتبر الليمون من الثمرات التى لها فوائد هائلة لجسم الإنسان فهو علاج قوى وفعال في علاج نزلات البرد والسعال والتهاب الحلق لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي تساعد على ذلك، ويعمل الليمون على رفع المناعة فبالتالي يستطيع أن يهاجم أي ميكروب أو فيروس داخل الجسم، ويعمل الليمون على تهدئة الأعصاب ويحد من التوتو والقلق، والليمون له تأثير إيجابى على البشرة فهو يعمل على التفتيح السريع بشكل طبيعي وآمن، ويزيل الهالات السوداء، وننصح بعدم الإكثار بتناول مشروب الليمون لأنه يعمل على زيادة الحموضة والتهابات فى المعدة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل الليمون مخلل.

يعد الليمون من اجمل الخضراوات المفيدة للجسم التى لها فوائد عديدة تساعد على التخلص من الأمراض الموسمية ونزلات البرد والانفلونزا ومعالجة الكحه والتهاب الحلق، أنه مكون متميز بمذاقه الحادق، وله استخدامات كثيرة أهمها إعطاء طعم رائع للسلطات بأنواعها، يدخل فى الكثير من أنواع العصائر والمشروبات الطازجة، أيضا يمكن تحضيره كأفضل مخلل محبوب لدى الكثير منا فى يقدم بجوار الوجبات اليومية كنوع مهم من المخللات المصنوعة يدويا داخل المنزل .

مكونات عمل مخلل الليمون في البيت

كيلو واحد من الليمون الطازج

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزعفران

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من حبة البركة

كمية مناسبة من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من هريسة الحمراء

برطمان من الزجاج أو البلاستيك

طريقة عمل مخلل الليمون