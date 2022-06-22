طريقة عمل البسبوسة بالسميد في المنزل وطريقة عمل شربات الحلويات الشرقية

طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات تماما البسبوسه من الحلويات الشرقية المشهورة والمفضلة عند جميع الأشخاص فهي تقدم في عدد من المناسبات وايضا يفضلها الكبير والصغير في الأسرة لذلك سوف نقدم طريقة عملها مثل المحلات وسنقوم بعرض الطريقة من خلال موقع ثقفني.

طريقة عمل البسبوسة

المكونات

كوب من دقيق السميد

اثنين كوب من لبن الزبادي

كوب واحد من السكر

ربع كوب من زيت الذرة

نصف كوب من جوز الهند مبشور

ملعقه متوسطه من البيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

فستق ولوز مقطع إلى نصفين

طريقة عمل شربات البسبوسة

مكونات السيرب

اثنين كوب من السكر

كوب ونصف من الماء

نصف ليمونه

طريقه تحضير البسبوسه

اولا قومي بإحضار إناء عميق ثم قومي بوضع دقيق السميد في إناء عميق ،واضيفي إليها ملعقة من بيكنج باودر وجوز الهند المبشور ثم قلبيه جيدا.

ثم ضيفي إليه ملعقه السمن وزيت الذرة وقلبيها جيدا حتى تتجانس السمن مع السميد تماما.

ثم ضعي عليهم الزبادي واستمر في التقليب حتى تحصلي على قوام مناسب.

ادهني الصينية بالسمن

ثم صبي الخليط في صينيه مقاس 28

ثم قومي بمليء الصينيه حتى تمتلئ جميع الفراغات بعجينه البسبوسه

ثم اتركيها جانبا و اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة

ضعي الصينية في الفرن واغلقي عليها جيدا

وانتظري 25 دقيقة ثم افتحي الفرن حتى تأخذ اللون الأحمر ويتم أنه تماما.

قومي بتجهيز السيرب الخاص بالبسبوسه

وعند خروجها من الفرن مباشرة يتم سكب السيرم عليها، حيث يتم سقي البسبوسة وهي ساخنة حتى تحصلي على مذاق أفضل

بعد ذلك قومي بتزيينها بالفسدق بوضع الفستق على مربعات البسبوسه بعد تقطيعها في الصينيه لكي تعطي المنظر جميل.

طريقة عمل شربات الحلويات

طريقة عمل السيرب او كما يسمى الشربات للبسبوسه

من أحد أسرار نجاح البسبوسة هو السيرب الذي يتم سقي البسبوسه به حيث انها يعديها طعام طعام جميل ومذاق شهي لذلك تكون عمله على النحو التالي