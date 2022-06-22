لقمة القاضي وأسرار نجاحها وطريقة تشكيلها من غير ما نلمس العجينة

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لقمة القاضي من الحلويات الشعبية المعروفة بطعمها اللذيذ وقوامها الخفيف وتحرص كل ربات البيوت على عملها بكثرة وخاصةً في شهر رمضان، فهى من الحلويات التي يمكن تحضيرها في أي وقت فهى سهلة التحضير كما أن مكوناتها غير مكلفة ومتوفرة في البيت، ويفضل الكثيرون شرائها جاهزة من محلات بيع الحلويات حيث تتميز الحلويات الجاهزة بشكلها الجذاب وحجمها المتناسق وقوامها الخفيف الهش، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة بسيطة لعمل لقمة القاضي وأسرار نجاحها بطعم وقوام مثل الجاهز وطريقة سهلة لتشكيلها بدون لمس العجين باليد. مكونات لقمة القاضي

4 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الكاسترد.

ملعقة كبيرة ممسوحة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعة صغيرة من الفانيليا.

3 أكواب إلا ربع من الماء.

ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة (11 جرام).

3 ملاعق كبيرة من الزيت. مكونات الشربات

4 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير

لتحضير الشربات: نضع السكر والماء بدون تقليب على أصغر شعلة في البوتاجاز وبعد الغليان أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون واتركي الشربات يغلى لمدة 12 دقيقة ثم أطفئي النار. لتحضير العجينة: نضع المكونات الجافة في إناء عميق وهى (الدقيق، السكر، الخميرة، الحليب البودرة، النشا، الكاسترد، نصف ملعقة صغيرة من الملح، الفانيليا، البيكنج بودر) ونقلب المكونات جيداً ثم أضيفي الزيت وقلبي جيداً. ثم نضيف كمية الماء بالتدريج (استخدمي نفس الكوب المستخدم في معيار الدقيق) وقلبي بالمضرب اليدوي ثم قومي بخفق العجينة باليد. اتركي العجينة تختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها للحصول على أفضل النتائج . باستخدام ملعقة كبيرة ضعي كمية من العجينة داخل كيس صغير موضوع داخل كوب فارغ لتسهيل ملئه بالعجين. ثم نضغط على العجينة وهى داخل الكيس للتأكد من عدم وجود فراغات. ضعي طاسة بها زيت غزير على النار وقومي بقص فتحة صغيرة في الكيس وأحضري ملعقة معيارية صغيرة لاستخدامها في عمل كرات متساوية الحجم. قومي بغمر الملعقة المعيارية في كمية من الزيت البارد قبل كل استخدام ثم اضغطي على العجينة الموجودة في الكيس حتى تمتلئ الملعقة. ثم ضعي قطعة العجين في الزيت الدافئ على نار هادئة. وبعد أن تمتلئ الطاسة قلبي الكرات بملعقة كبيرة حتى تأخذ جميعها اللون الأصفر الخفيف. أخرجيها من الزيت واتركيها تبرد ثم قومي بإعادة وضع لقمة القاضي للمرة الثانية في زيت بارد قبل أن يسخن حتى تكون مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل وتأخذ لون ذهبي مع إطفاء النار قبل القلي في كل مرة حتى لا تأخذ لون بسرعة من الخارج وتكون طرية من الداخل. بعد ذلك ضعي لقمة القاضي في الشربات بعد أن تصفى من الزيت واتركيها لمدة دقيقتين ثم ارفعيها من الشربات. ثم ضعيها في الثلاجة لمدة خمس دقائق لتأخذ طبقة لامعة ويمكنك تزينها بخطوط من صوص الشوكولاتة أو جوز الهند حسب الرغبة. عمر شويل - جدة لقمة القاضي وأسرار نجاحها وطريقة تشكيلها من غير ما نلمس العجينة - ثقفني

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