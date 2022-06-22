طريقة عمل أكلات شعبية المنسف الفلسطيني والكبة السورية

فى أكثر الأوقات تحتار الأم فى إختيار طعام مناسب لأسرتها وتقضى معظم الوقت فى التفكير ويوجد أنواع كثيرة للأكل مختلفة على حسب كل بلد وأخرى وتشتهر بطريقة التحضير المختلفة فعلى سبيل المثال يوجد أكلة المنسف وهى من ضمن الأكلات الأردنية والمسخن والذى يحضر بفلسطين وسوريا تشتهر بالكبة والكشري بمصر، وتعتبر هذه الوجبات من الأكلات الشعبية التي يفضلها البعض، وسوف نقوم بذكر طريقة تحضير وجبات متنوعة بطرق مختلفة وأيضا تحضر فى بلاد مختلفة.

أولاً المنسف وهو من الوجبات الأردنية التى تشتهر بها الأردن فهى تحضر فى المناسبات المختلفة سواء فى العزومات أو الأفراح.

مكونات عمل المنسف:

خروف أو لحمة مقطعة جاهزة.

جميد.

ورق غار.

أرز.

ملح.

بقدونس مفروم لتزيين.

‏صنوبر مقلي.

طريقة التحضير:

نقوم أولاً بإحضار الخروف إذا كان جاهزاً نقوم بتقطيعه إلى قطع كبيرة وبعد ذلك نضعها في وعاء كبير للسلق، ونضع عليها حب الهيل أو الحبهان وورق الغار أو اللورا وعندما يقوم الماء بالغليان نقوم بإزالة الطبقة التى تتكون فوق اللحم ونترك اللحم حتى يستوى جيداً. نقوم بإحضار وعاء به ماء ساخن ونضع به الجميد ونتركه منقوع قليلا ثم نهرسه جيداً حتى يذوب في الماء. وعندما يستوي اللحم نقوم بوضع الجميد على اللحم ويقلب ونتركه يغلي. نقوم بتحضير الأرز بالطريقة المعتادة حتى يكون مفلفل ثم نقوم بفرد خبز الشراك فى طبق واسع وكبير مناسب للتقديم، ونضع الأرز على على الخبز وبعد ذلك نقوم بإضافة اللحم على الأرز ونزينه بالصنوبر والبقدونس واللوز ونسقيه بالجميد وثم يقدم جاهزاً.

مكونات عمل المسخن بالطريقة الفلسطينية:

فراخ حسب الحاجة.

زيت زيتون.

بصل.

سماق.

طريقة التجهيز:

نقوم بإحضار كمية بصل كبيرة ووضع وعاء على النار يكون به زيت زيتون ونضع البصل ونقلبه مع السماق. نقوم بوضع قطع الدجاج الذى تم غسله مسبقاً نضعه على البصل ويقلب ثم بعد ذلك نقوم بتغليفه بورق الألمنيوم ونضع الصينية في الفرن حتى يستوى الدجاج. نقوم بإحضار عيش الطابون وندهنها بزيت الزيتون، ونضعه فى صينية ونضيف إليه مزيج البصل والسماق وبعد ذلك نقوم بوضع اللوز والصنوبر، ونضيف طبقة خبز أخرى ونضعها فى الفرن حتى يتحمر وجهه وثم نزينه باللوز والصنوبر، ويمكن تقديمه بجانب شوربة الفريكة.

مكونات عمل الكبة وهى من الأكلات السوريا:

إحضار لحمة هبر مفرومة جيداً.

برغل ناعم.

ملح.

بهار.

بصل.

طريقة التحضير: