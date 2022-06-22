معجزة كريم بانثينول لتبييض وتفتيح البشرة والجسم بالكامل والتخلص من الاسمرار البقع السوداء للابد

تفتيح البشرة وتوحيد لونها تجعل الشخص يشعر بالثقة فى النفس اكتر من المعتاد، للحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب، ويعد البانثينول من أقوى أنواع الكريمات التى تعد بسهوله لتفتيح البشره وعلاج التصبغات الموجودة بها الناتجة من أشعة الشمس الضارة، ويوجد خلطات كثيرة البانثينول تعمل على تفتيح البشرة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل وصفة بالبانثينول لتبييض البشرة بالبانثينول.

كريم بانثينول لتبييض البشرة

المكونات

كريم بانثينول.

معلقة نشا.

نصف عصير ليمونه.

ماء الورد للعجن.

تحضير وصفة طبيعية لإزالة الأسمرار والبقع البنيه بالبانثينول

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله كريم البانثينول ومعلقة من النشا والليمون وقطرات من ماء الورد للحصول على عجينة متماسكة ولينة.

نغسل الوجه جيداً ونضع الماسك على الوجه والرقبة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف.

نفرك الماسك من على الوجه، ثم نغسله بالماء الفاتر فقط.

نضع اى تونر طبيعى لإغلاق المسامات ويفضل ماء الورد.

هذه الوصفة ممتازة للحصول على بشرة فاتحة وناعمة لاحتوائها على مكونات تقضى على التجاعيد والجلد المتراكم على سطح البشرة والعمل على إعادة وتحسين مظهر وملمس البشرة.

خلطة طبيعية لتفتيح البشرة بالبانثينول

المكونات

معلقة من البانثينول.

كبسوله من فيتامين ه.

معلقة صغيرة من جل الالوفيرا.

تحضير وصفة طبيعية لتفتيح البشرة بالبانثينول

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله البانثينول ونفرغ كبسولة فيتامين ه وملعقة من جل الألوفيرا ونخلطها جيداً حتى تتجانس المكونات.

نضع الكريم يومياً قبل النوم وغسله فى صباح اليوم التالى.

نكرر هذه الخطوة كل يوم للحصول على أفضل النتائج.

سوف تلاحظين بعد هذه الوصفة بصفاء ونضاره الوجه وتفتيح البشرة وتوحيد لونها، لاحتواء الوصفة على البانثينول القوى والفعال فى تفتيح وتقشير خلايا الجلد الميت، كما أنه يحتوى على فيتامينات تحسن من ملمس البشرة وتعمل على نعومتها وإعادة الحيويه والنضارة لها، وتحتوي أيضاً على فيتامين e الذى يقاوم التجاعيد ويعمل على إزالتها وينظف البشرة بعمق ويعمل على إكساب البشرة التبييض المضاعف، وتحتوى أيضاً الوصفة على جل الألوفيرا الذي يحمي الجلد من الاسمرار والتصبغات والبقع السوداء البنية الناتجة من أشعة الشمس المباشرة.