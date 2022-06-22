نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر وبشدة.. أمراض خطيرة تحاصرك عند فرك العين باليدين أقلها انفجار الأوعية الأدوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أضرار فرك العين باليدين، كثير من الأشخاص يعتدون على فرك العين باليدين بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، لرغبتهم في إزالة أي وبر متراكم على العين نتيجة النوم طوال الليل، كما أن الأشخاص المصابين بالكحة أو نزلات البرد يكونوا معرضين إلى تراكم الدموع في العينين عند العطس، لذلك يقومون بفرك العينين لإزالة الغبار والدموع من العين، وعند دخول أي حشرة أو أتربة في العين يقوم الكثير بفركها، ولكن معظم الأشخاص يقومون بفرك العينين بقوة وهذا يسبب الإصابة بأمراض خطيرة، لأن غشاء العين من الأغشية الرقيقة الحساسة، التى قد تتؤثر بسرعة، لذا سوف نستعرض لكم أضرار فرك العين بقوة.

أضرار فرك العين بقوة

العين من الأغشية الرقيقة الحساسة التى لا تتحمل ضغط اليدين عليها، كما أن الجفن المغطي للعين رقيق ولا يتحمل أي ضغوطات عليه، ومن السهل إصابة الجفن بالتهابات شديدة أو انفجار قرنية العين عند الضغط عليها، لذلك لابد من تجنب الضغط على العينين بقوة، حيث يسبب الفرك على العين الإصابة بالأضرار الصحية التالية.

1. انفجار الأوعية الدموية

تحتوي العينين على أوعية دوموية رقيقة، عند الفرك عليها قد تنفجر، ويصبح لون العينين أحمر كالدم، كما يسبب الفرك ظهور هالات سوداء تحت وفوق العينين.

2. التصاق الغبار بالقرنية

عند تعرض بعض الأشخاص إلى دخول الأتربة والحشرات داخل العينين، فإنه يقوم بفرك العينين لمحاولة إزالة هذا الغبار، ولكن قد يسبب الفرك زيادة التصاق الغبار بالعينين.

3. التهاب الملتحمة

تحمل اليدين مختلف أنواع البكتيريا والجراثيم، لذلك عند فرك اليدين بالعينين تنتقل هذه البكتيريا من اليدين إلى الجفن الداخلى للعينين، وبالتالي يتعرض الإنسان إلى الإصابة بالتهاب الملتحمة.

3. تلف الأعصاب وضعف الرؤية

الفرك المستمر في العينين أكثر من مرة قد يسبب تلف الأعصاب المسئولة عن العينين، وبالتالي يزيد من احتمالية الإصابة بضعف الرؤية، كما قد يسبب الفرك منع نقل الدم إلى الجزء الخلفي من العينين وضعف الأعصاب.

4. الإصابة بالقرنية المخروطية

زيادة الضغط على العينين يضعف قرنية العين، وبالتالى يزيد من تدفق العينين إلى الإمام، وتبدأ العينين في الظهور بشكل مخروطي.