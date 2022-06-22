طريقة عمل عجينة الطعمية (الفلافل) البيتي علي أصولها في المنزل بكل سهولة

تعتبر الطعمية البيتي ، من الأكلات الشعبية المصرية الأصيلة، وهي من الأكلات الأساسية علي الإفطار اليومي للمصريين، وهي تعتبر من ألذ الوجبات الشعبية في مصر كما أنها مشهورة في دول الخليج ولكن يطلق عليها في الكثير من الدول أسم الفلافل، فهي من الوجبات الرئيسية التي يتناولها الشعب المصري يومياً في الصباح بجانب السلطة وطبق الفول المدمس، فهي تحتوي علي نسبة عالية من الأملاح والمعادن، مثل الحديد مما يساهم في تنشيط الدورة الدموية والوقاية من الأنيميا، فهي صحية ومفيدة للجسم، ولها مذاق طيب ولذيذ ورائحة ذكية، لذلك سوف نتعرف من هنا علي طريقة عمل الطعمية البيتي في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الطعمية البيتي

تحتوي هذه الأكلة علي مقادير بسيطة وهي كالتالي:-

نصف كيلو من الفول المدشوش والمقشر.

خضرة( كرات- شبت- كزبرة خضراء- بقدونس).

10 فصوص من الثوم الطازج.

ملعقة كبيرة من الملح.

شطة حمراء حسب الرغبة.

نصف ملعقة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة.

3 ملاعق صغيرة كمون مطحون.

حبة بصل متوسطة الحجم.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير الطعمية البيتي في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

قومي أولاً بنقع الفول لمدة ليلة كاملة، ثم صفي الماء ويتم غسل الفول مرة واحدة، ثم يفرم في الكبة حتي يصبح كالعجين ويسكب في وعاء. بعد غسل وتقطيع الخضرة والبصل افرميهم في الكبة، مع الثوم وباقي التوابل حتي تمام الفرم الناعم. ثم ضعي الخليط السابق علي الفول، ثم يعاد ضربها معاً من جديد حتي يتجانسا تماما. بعد ذلك قومي بتحكم في خشونة ونعومة إلي العجينة حسب رغبتك، بعد ذلك احفظيها في أكياس في الفريزر. ثم عند الاستخدام اقليها في زيت غزير، ويمكنك وضع القليل من الكزبرة علي الوجه، أثناء القلي للحصول علي مذاق الفلافل الجاهزة.

فوائد الفلافل للجسم

سوف نتعرف علي بعض فوائدها المهمة وهي كالتالي:-

تمد الجسم بالبروتينات والمعادن.

تعطي الجسم الحديد اللازم لتنشيط الدورة الدموية.

تحتوي علي نسبة كبيرة من الألياف.

تحتوي علي الدهون الصحية للجسم.

تعزيز من صحة الإناث.

طريقة عمل سلطة الباذنجان

هيا بنا نتعرف علي طريقة تحضير هذه السلطة الشهية وهي كالاتي:-

قومي بدهن شرائح الباذنجان، وفلفل الهالبينو، بالزيت والملح. ثم اشوي الباذنجان، علي نار متوسطة، واتركيه أربع دقائق، علي كل جانب. بعد ذلك اشوي الفلفل، وأزيلي البذور منه، وقطعيه قطعاً صغيرة. ثم ضعي الباذنجان في طبق عميق، واضيفي إلية الطماطم والفلفل، والكزبرة والخل، والثوم والبصل، ثم اضيفي الملح، وقلبي جيداً. زيني السلطة بعين الجمل، وقدميها مع الخبز والبطاطس، بالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الخضار

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذه السلطة الصحية وهي كما يلي:-