نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرات القهوة الباردة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد كرات القهوة ، من أشهر أنواع الحلويات الباردة التي يعشقها الكبار والصغار، والقهوة من المشروبات الأشهر بعد الشاي حول العالم، لها استخدامات عديدة كونها مشروب ساخن فهي تدخل في صناعة العديد من أصناف الحلويات، فهي حلوى لذيذة وسهلة التحضير لا تحتاج إلي قت طويل أو مجهود، استمتعي مع عائلتك بطعم شهي لأطيب حلويات الشوكولاتة السهلة والمميزة، وهو يعتبر ألذ أنواع الحلويات بنكهة رائعة ولذيذة، لذلك يجب كل صباح مع اشراقة يوم جديد ولابد من وجود قطعة حلوى بسيطة تزين فنجان قهوتي الصباحي، فهي حلوي باردة سهلة وسريعة بدون فرن أو تعب، يمكن تقديمها في المناسبات و الأعياد وجميع الأوقات، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كرات القهوة اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل كرات القهوة

هناك مقادير بسيطة تتكون منها هذه الحلوى الشهية وهي كالتالي:-

3 ملاعق صغيرة من القهوة.

كوب من البسكويت مطحون.

صوص شوكولاتة حسب الحاجة.

للتزيين:-

شوكولاتة خام.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير كرات القهوة اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالاتي:-

قومي بتكسير البسكويت حتي يصبح خشناً في وعاء، ثم اضيفي القهوة وقلبي المكونات معاً. ثم ضيفي صوص الشوكولاتة بالتدريج حتي يصبح لديكي مزيج ثقيل القوام. بعد ذلك شكلي المزيج علي شكل كرات صغيرة الحجم، وزيني بالشوكولاتة الخام ثم ضعي في الثلاجة حتي يتجمد.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة في المنزل

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير الصوص وهي كالتالي:-

قومي بخلط نصف كوب من السكر ومعلقتين من القهوة ومعلقة كبيرة من الكاكاو البودرة ونصف معلقة صغيرة من الفانيليا معاً خلطاً جيداً.

ثم يتم وضع الخليط علي نار هادئة، ويترك علي النار حتي الغليان، عندما يصبح القوام ثقيل يتم رفع الخليط من علي النار ويترك حتي يبرد تماماً.

فوائد القهوة للجسم

تتحتوي القهوة علي فوائد عديدة جداً سوف نتعرف علي بعضها وهي كالتالي:-

تعمل علي تحسين مستوي الطاقة والذكاء. تساعد علي تحسين الأداء البدني للجسم. تعمل علي الوقاية من مرض باركنسون أو شلل الرعاش. تساعد علي حرق الدهون.

طريقة عمل بسكويت حبات القهوة في المنزل

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا البسكويت اللذيذ والرائع وهي كما يلي:-

في بولة نضع كوب من السمنة وكوب من الزيت وكوب إلا ربع من سكر البودرة، ومعلقة كبيرة من الكاكاو أو البن، ونقلبهم مع بعض كويس جداً.

بعد ذلك نضيف الدقيق والملح، ونعجنهم كويس لحد ما نحصل علي، عجينة متماسكه سهلة التشكيل.

نقطع العجينة كرات صغيرة ونعمل شق بالطول بالسكين في كل كرة، بحيث يكون شكلها مثل حبات القهوة.

وبعدين نرصها في صينية مدهونة بقليل من الزيت، وندخلها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 10 دقائق حتي تنضج تماماً.

طريقة عمل بسكويت القهوة اللذيذ في المنزل بأبسط الخطوات

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذا البسكويت اللذيذ وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار بولة عميقة، ونضع به 100 جرام من سكر البودرة، مع معلقة كبيرة من الكاكاو ومعلقة كبيرة من القهوة، ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نضيف عليهم 2 كوب ونصف من الدقيق ورشة ملح، ونقلب حتي تصبح عجينة قابلة للتشكيل. بعد ذلك تشكل العجينة، علي شكل بيضاوي، بين راحتي اليد. ثم ترص في صينية مبطنة بورق الزبدة، ونقوم بصنع شق طولي بالسكين في كل قطعة، بدون الوصول للأخر. بعد ذلك ندخل الصينية، الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي تنضج تماماً.

طريقة عمل بسكويت الدايت اللذيذ

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا البسكويت الرائع وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية.

ثم نحضر وعاء ونضع به كوب من الشوفان المطحون، و نصف كوب دقيق قمح ونصف معلقة بكينج بودر، ونخلطهم جيداً حتي تتجانس المكونات.

بعد ذلك نضيف عليهم معلقة صغيرة قرفة، وبيضة ونصف معلقة فانيليا و 2 معلقة كبيرة عسل نحل، و 2 معلقة زيت نباتي و معلقة صغيرة فول سوداني، ونقلب حتي تتكون لدينا عجينة طرية.

ثم نرش طاولة المطبخ بالدقيق، ثم نفرد العجين ونقسمه إلي دوائر متساوية الحجم، ثم رصي البسكويت في صينية مغطاة بورق الزبدة.

وبعد كدة ادخليها الفرن، حتي يصبح لونها ذهبياً فاتحاً لمدة 20 إلي 30 دقيقة، ثم اتركيها تبرد قليلاً وبعد ذلك، قدميها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل في المنزل

تعرفي من خلال هذه المقالة علي أبسط الخطوات لعمل الصوص بكل سهولة وهي كالاتي:-