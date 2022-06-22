نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الحليب حضري كيكة جوز الهند اللذيذة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
كيكة جوز الهند ، تعتبر من الحلويات الهشة واللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الحلويات التي يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة وغير مكلفة لعملها لأبنائها في المنزل، حيث يمكن عملها بجوز الهند أو القهوة أو البرتقال أو الليمون أو الشوكولاتة، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كيكة جوز الهند اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات كيكة جوز الهند
تتكون كيكة جوز الهند من بعض المكونات التي تعطيها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:-
- ٢ كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من السمنة.
- كوب من السكر الناعم.
- ٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ٣ بيضات كبيرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب إلا ربع من الزبادي.
- كوب من الحليب السائل.
- ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.
- جوز هند مخفف للتزيين.
- كريمة محفوفة للتزيين.
مقادير عمل الشربات
هناك بعض المكونات البسيطة لعمل الشربات وهي كالتالي:-
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الماء.
- نصف كوب من عصير البرتقال.
طريقة إعداد الشربات
تحضير إناء ونضع به الماء والسكر ونقلب جيدا حتي يذوب السكر ونرفعها على النار ونضيف عصير البرتقال ونتركها لمدة نصف ساعة حتي الحصول على القوام المطلوب ونطفي النار ونتركها حتي تبرد وتصبح جاهزة للاستخدام.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة جوز الهند خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركها.
- ثم نحضر إناء ونضع به البيض والفانيليا ونخفق المكونات جيدا حتي نحصل على قوام كريمي.
- نضيف بعد ذلك السكر والسمنة مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على خليط كريمي متجانس.
- ثم نضيف الحليب والزبادي وبشر البرتقال مع التقليب المستمر حتى الحصول على خليط متجانس.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المخول والبيكنج بودر بالتدريج مع الاستمرار في الخفق الجيد حتي الحصول علي قوام الكيك.
- نقوم بعد ذلك بتحضير صينية وندهنها بالسمنة ونرش عليها دقيق.
- ثم نصب الخليط في الصينية وتدخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد ونسقيها بالشربات وتزيينها بالكريمة ونرش عليها جوزالهند وتدخلها الثلاجة خمس دقائق وتقطع ونضعها في طبق التقديم بالهنا والشفا
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