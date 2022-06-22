الأسطورة كريم الحلبة والنشا العجيب يخلص البشرة من التجاعيد ويجعلها بيضاء كالثلج

كريم الحلبة والنشا من أروع الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة مظهر جمالي رائع وتحافظ على نعومتها وحيويتها وتجعلها صغيرة وجذابة، كما يساعد على نفخ الوجه والخدود مما يجعل الوجه يبدو جميل، وهو رائع في تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد المبكرة التي تظهر في مرحلة الشباب، وهو يحتوي على بعض المكونات الطبيعية الهامة لصحة البشرة، وطريقة تحضيره بسيطة ولا تكلفنا وقت طويل في إعداده، وهو من الكريمات الأمنة تماماً على البشرة ولا يسبب أضرار جانباً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الحلبة والنشا العجيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الحلبة والنشا العجيب

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من مغلي الحلبة. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي. نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر. نصف ملعقة صغيرة من زيت الحلبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة والنشا العجيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به مغلي الحلبة، والنشا ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يذوب النشا تماماَ.

ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بإضافة الفازلين والزيوت الطبيعية ونقلب رفق.

نستمر بتقليب الخليط حتى نحصل على خليط مثل الكريم تماماً.

ثم نقوم بدهن الوجه بالكريم كل يوم حتى تتمتعي ببشرة جميلة ونضارة.

نقوم باستخدام الكريم يومياً على البشرة قبل النوم ويترك حتى الصباح ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

فوائد كريم الحلبة والنشا للبشرة

يحتوي الكريم على عدة فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-