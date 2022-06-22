حضري بسهولة فطائر الطاسة بالجبنة بمكونات إقتصادية وغير مكلفة

فطائر الطاسة بالجبنة ، تعتبر من الوجبات الخفيفة والهشة التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، ويمكن حشوها بالجبنة أو البطاطس أو الفراخ أو اللحمة المفرومة وغيرها من الحشوات الحلوة والحادقة، وتعتبر من الفطائر والمعجنات المشهورة التي لا تكون مكلفة للغاية ويمكن حشوات بحشوات إقتصادية، ويمكن عملها على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو القهوة أو يمكن عملها لأبنائك عند الذهاب إلى المدرسة أو الرحلات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر الطاسة بالجبنة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

مكونات عمل فطائر الطاسة بالجبنة

تتكون فطائر الطاسة بالجبنة من بعض المكونات التي تجعلها هشة ولذيذة وهي كالآتي:-

2 كوب من الدقيق.

كوب إلا ربع من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من الزيت.

كوب من الجبنة الموتزريلا.

نصف كوب من الزيتون الاخضر.

كمية من البسطرمة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الطاسة بالجبنة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالآتي:-