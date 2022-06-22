نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بسهولة فطائر الطاسة بالجبنة بمكونات إقتصادية وغير مكلفة في المقال التالي
فطائر الطاسة بالجبنة ، تعتبر من الوجبات الخفيفة والهشة التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، ويمكن حشوها بالجبنة أو البطاطس أو الفراخ أو اللحمة المفرومة وغيرها من الحشوات الحلوة والحادقة، وتعتبر من الفطائر والمعجنات المشهورة التي لا تكون مكلفة للغاية ويمكن حشوات بحشوات إقتصادية، ويمكن عملها على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو القهوة أو يمكن عملها لأبنائك عند الذهاب إلى المدرسة أو الرحلات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر الطاسة بالجبنة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.
مكونات عمل فطائر الطاسة بالجبنة
تتكون فطائر الطاسة بالجبنة من بعض المكونات التي تجعلها هشة ولذيذة وهي كالآتي:-
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب إلا ربع من الحليب.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- 2 ملعقة صغيرة من الزيت.
- كوب من الجبنة الموتزريلا.
- نصف كوب من الزيتون الاخضر.
- كمية من البسطرمة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الطاسة بالجبنة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالآتي:-
- تحضير طبق عميق ونضع به الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الزيت واللبن ونعجن لمدة سبع دقائق حتي تتكون لدينا عجينة ملساء.
- نقسم العجينة الي أربع كور متوسطة الحجم ونضعها في طبق مدهون بالزيت وتعطيها ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.
- جيبي كورة من العجينة ونفردها بالنشابة ثم نضع عليها الزيتون والجبن والبسطرمة ثم نجيب كورة ثانية ونفردها ونضعها على العجينة السابقة ونغلق بالشوكة جميع الأطراف.
- نقوم بتكرار جميع الخطوات التي حتي الانتهاء من العجين بالكامل.
- تحضير بعد ذلك مقلاة ونضعها على النار ونضع بها زيت ثم نضع الفطيرة ونغطيها ونتركها حتى تتحمر ثم نقلبها على الجانب الآخر.
- نخرج الفطيرة من الطاسة ونتركها تبرد قليلاً ثم تقطع وتوضع في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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