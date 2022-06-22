بمكونات بسيطة حضري الآيس كريم بجميع النكهات في المنزل بكل سهولة زي المحلات

الآيس كريم ، يعتبر من المثلجات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، حيث أنه يقبل عليه الكثير في فصل الصيف لشدة الحرارة، وتختلف طريقة تحضيره ونكهاته من مكان الي أخر، وتعتبر من المثلجات التي من السهل عملها لترطيب الجسم من الحر الشديد، ويمكن عملها بنكهات مختلف مثل المانجو والفانيليا والفراولة والشوكولاتة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير أيس كريم الفانيليا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل آيس كريم بالفانيلا

يتكون الآيس كريم بالفانيليا من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالتالي:-

٢ كوب ونصف من السكر الناعم.

٦ أكواب من الحليب كامل الدسم.

عود واحد من الفانيليا الطازجة.

صفار ست عشرة بيضة.

٢ كوب من الكريمة الطازجة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير آيس كريم الفانيليا اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

نقوم بتحضير إناء ونضع به الحليب والكريمة ونقلب المكونات جيداً ثم نضعه على النار حتي يغلي ثم نضيف عود الفانيليا. ثم نقوم بتحضير إناء آخر ونضع به صفار البيض والسكر ونخفق المكونات باستخدام شوكة أو مضرب يدوياً حتي يمتزج الخليط جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة ثلث كمية الحليب والكريمة الي خليط البيض والسكر ونقلب المكونات جيداً باستخدام المضرب اليدوي. ثم نسكب خليط البيض الي الحليب والكريمة ونقلب بهدوء ونضعه على نار هادئة حتى يغلي قليلاً. نرفع الإناء من على النار ونقوم بتصفية الخليط بمصفاة ذات ثقوب متناهية في الصغر. ثم نسكب الخليط في وعاء زجاجي ونقوم بوضعه في الثلاجة حتى يبرد تماماً. بعد ذلك نضع الآيس في ماكينة الآيس واتباع ارشادات الماكينة ويجب حفظ الآيس في وعاء مغطاه وتضعه في الفريزر الي حين الاستخدام.

مقادير الآيس بنكهة المانجو

هناك بعض المكونات لعمل آيس بنكهة المانجو اللذيذ في المنزل وهي كالتالي:-

٢ كوب من الحليب الطازج.

٢ كوب من المانجو الطبيعية المقطعة.

كوب ونصف من السكر الناعم.

٣ أكواب من الكريمة المخفوقة

طريقة الإعداد

سوف نتعرف على طريقة تحضير الآيس بنكهة المانجو اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالآتي:-