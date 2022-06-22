نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قشر الليمون السحري لتبييض البشرة وازالة البقع و التصبغات من الوجه لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

يعد الليمون من أكثر الوصفات الطبيعية التى تدخل فى العديد من الوصفات الطبيعية والتجميلية التي تعمل على تفتيح البشرة وعلاج التصبغات الناتجة من أشعة الشمس الضارة وإزالة البقع السوداء وتجديد خلايا الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة وعلاج البثور والندبات، كما أن قشر الليمون فوائد عديدة للبشرة سوف نقدمها لكم فى هذا المقال لتوضيح الاستفادة من قشر الليمون على البشرة. فوائد قشر الليمون للبشرة يعمل على تفتيح البشرة ويعزز من إشراق البشرة.

يحتوى على فيتامين سي الذي يعمل على تبييض الأماكن الداكنة بالبشرة والجسم وإعادة البشرة الحيوية والنضارة.

يقوم بإزالة خلايا الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة وتبديلها بطبقات جديدة تحسن من ملمس البشرة.

يعمل على إزالة الكلف والنمش من على البشرة.

يعمل على توحيد لون الجلد عن طريق تجديد خلايا الجلد الميت.

يقوم بإزالة الرؤوس السوداء من على البشرة وإزالة آثار الحبوب والندبات.

ينعم البشرة ويرطبها ويحسن من ملمسها.

يزيل البقع الداكنة الناتجة من التعرض الدائم لأشعة الشمس المباشرة.

يقوم بتفتيح مضاعف للبشرة وذلك من خلال خلطة بمكونات طبيعية تساعده فى الحصول على بشرة بيضاء ناعمة.

يزيل الشوائب من على البشرة ومن ثم تنظيفها.

من أقوى الوصفات التى تستخدم فى الكثير من مستحضرات التجميل.

يدخل فى العديد من الكريمات التى تستخدم فى التفتيح. قشر الليمون المكونات 5 ثمرات من الليمون الطازج.

ملعقة من الزبادى.

ملعقة صغيرة من ماء الورد. تحضير وصفة بقشر الليمون لتفتيح ونضاره البشره نحضر الليمون ونقوم بتقشيرها بواسطة السكين و نضع قشر الليمون فى وعاء فى مكان جاف حتى ينشف لمدة يومين كاملين.

بواسطة الكبة الكهربائية نقوم بخلط قشر الليمون للحصول على بودر ناعم.

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله الزبادى وملعقة كبيرة من قشر الليمون الباودر ونقلبه جيداً، ثم نضع قطرات من ماء الورد للحصول على عجينة متماسكة تسهل فردها على الوجه.

نقوم بغسل الوجه جيداً بالغسول المخصص للبشرة، ثم نضع الخليط على البشرة الجافة ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف.

نتركه بواسطة اليدين بحركات دائرية لمدة دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر فقط. عمر شويل - جدة قشر الليمون السحري لتبييض البشرة وازالة البقع و التصبغات من الوجه لن تصدقي النتيجة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قشر الليمون السحري لتبييض البشرة وازالة البقع و التصبغات من الوجه لن تصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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