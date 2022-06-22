بدون بيض أعملي كيكة قدرة قادر بمقادير مظبوطة وبطريقة هشة وخفيفة بطعم لذيذ واحلي من الجاهز

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تعد حلوى قدرة قادرة من أصول عربية وهي دولة فلسطين حيث تشتهر فلسطين بعمل اشهى الحلويات الشرقية في الوطن العربي، وتعد قدرة قادر من طبقات مختلفة تعد من الكريم والكريمة والكراميل، عند التقديم سوف نلاحظ جمال طبقات الكيك مع الكريم كراميل لذلك سميت بهذا الاسم، سوف نلاحظ ان طريقتها قد تكون صعبة بعض الشئ ولكن سوف نقدمها لكم بكل التفاصيل حتى يصبح تحضيرها سهل للغاية وباقل مجهود. طريقة عمل كيكة قدرة قادر مكونات الكراميل:- نصف كوب من السكر الناعم.

٢ ملعقة كبيرة من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة من الزبدة. مكونات الكريم:- ٤ بيضات.

نصف كوب من السكر.

٣ أكواب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الفانيليا. مكونات الكيك:- كوب ونصف من الدقيق.

٤ بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب الا ربع من السكر.

ربع كوب من الزبدة.

كوب الا ربع حليب سائل.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا. الطريقة نقوم بتسخين الفرن اولا ثم نقوم بتحضير كيكة قدرة قادر، لذلك سوف نقوم بتحضير قالب متوسط للكيك على شكل وردة وقالب آخر بنفس الشكل ويكون أكبر من القالب السابق تحضيره.

نحضر مقادير الكراميل و نقوم بإعداده كالتالى، نضع القالب المتوسط على النار ونضع السكر والماء والليمون ونضيف اليهم الفانيليا، ونتركه حتى يصبح لونه بنى فاتح، ثم يرفع القالب من على النار ونتركه حتى يبرد الكراميل.

لاعداد الكريم نقوم بتحضير الخلاط ونضع البيض والسكر ونخفق ثم نضيف اليهم الحليب السائل والفانيليا ونخفق مرة ثانية ثم يسكب الخليط على الكراميل ويترك جانبا ثم نقوم باعداد باقي الوصفة.

لتحضير الكيك نقوم باحضار بولة ونضع الزبدة مع السكر ونخفق بالمضرب ثم نضيف البيض والفانيليا ونخفق مرة اخرى بعد ذلك نضيف الحليب السائل ثم الدقيق والبيكنج بودر ونقلب جيدا حتى نصل لقوام الكيك المطلوب.

نضع خليط الكيك على الكريم كراميل وحضر القالب الأكبر ونضع بداخله القالب المتوسط ونضع في الفراغ بين القالبين كمية من الماء كحمام مائي ثم يوضع القالبين بداخل الفرن الساخن.

تترك الكيكة لمدة من نصف ساعة الى ساعة الا ربع تقريباً حتى نتاكد من نضج الكيك وتسويتها.

بعد اخراجها من الفرن نتركها حتى تبرد تماماً ثم تقلب في طبق التقديم وتقدم باردة. عمر شويل - جدة بدون بيض أعملي كيكة قدرة قادر بمقادير مظبوطة وبطريقة هشة وخفيفة بطعم لذيذ واحلي من الجاهز - ثقفني

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