لشعر بني جذاب.. اصبغي شعرك بالقهوة طبيعياً مثل صالون التجميل تماماً

صبغ الشعر بالقهوة، يبحث العديد من السيدات والفتيات عن وصفات طبيعية لتلوين شعرهم بعيدا عن المواد الكيميائية التي تسبب لهم العديد من المشاكل بعد فترة قصيرة، لذلك يحرص العديد من السيدات والفتيات البعد عن الذهاب لصالونات التجميل لتلوين شعرهم ويبحثون عبر الإنترنت عن أفضل المواد الطبيعية المستخدمة في تلوينه دون أن تؤثر على جمال الشعر ومظهره، فيوجد العديد من المواد الطبيعية المتواجدة في المطبخ والتي يمكنك من خلالها تحضير أفضل الوصفات، فيمكنك بمكون سحري تلوين الشعر وهو القهوة التي لا يخلو منزل منها بإضافة مكونات بسيطة عليه والقيام بتكرار الوصفة للحصول على اللون المطلوب وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

صبغ الشعر بالقهوة

يمكنك وبكل سهولة تلوين الشعر بواسطة القهوة، والعديد من الوصفات الطبيعية الأخرى وذلك من خلال الآتي:

تقوم بإحضار وعاء وإضافة كمية من بلسم الشعر.

يتم تحضير فنجان قهوة وتتركه لكي يبرد تماما.

إضافة كمية من البن ما يعادل ملعقتين كبيرتين.

تقوم بإضافة كمية قليلة من خل التفاح لمنح الشعر لمعان وتثبيت اللون.

ثم تقوم بخلط كافة المكونات جيداً للحصول على خليط كريمي.

يتم توزيع الخليط على الشعر بأكمله وتقوم بعد الانتهاء من توزيع الخليط تغطية الشعر بكيس بلاستيك.

تقوم بترك الخليط على الشعر مدة لا تقل عن ساعة حتى يتلون الشعر.

ثم تقوم بغسل الشعر جيداً للتخلص من كافة بقايا الخليط وتنشيفه جيدا ووضع القليل من خل التفاح عليه لمنحة اللمعان وتثبيت اللون وتقوم بشطفه مرة أخرى.

علاوة على ذلك لابد من تكرار الوصفة وذلك للوصول للون المرغوب فيه.

نصائح للحفاظ على الشعر بعد الصبغ

لكي تتمتعي بشعر ملون لفترة طويله يلزم الآتي:

لابد من تجنب كثرة استعمال مكواة الشعر والاستشوار لعدم تقصف الشعر وهلاكه بعد الصبغ.

عدم غسل الشعر بماء ساخن للغاية حتى لا يتلف الشعر.

استخدام شامبو وبلسم طبيعي لتجنب المواد الكيميائية التي تؤثر بشكل سلبي على الشعر.

يلزم عليكي القيام باستخدام حمامات الكريم لترطيب الشعر بشكل مستمر حتى لا يتعرض للهيشان والتقصف.

في الختام فقد تعرفنا على صبغ الشعر بالقهوة ومكوناتها وطريقة تحضيرها للحصول على اللون المرغوب فيه، كما تعرفنا على النصائح التي لابد من إتباعها للحفاظ على لون الشعر بعد الصبغ حتى لا يتعرض الشعر للتلف.