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كيكة قدرة قادر معروفة بهذا الاسم في مصر والدول العربية لكنها في الحقيقة منتشرة ومعروفة في كثير من دول العالم وتحت مسميات عديدة من بينها الكيكة المستحيلة وربما سبب تسميتها بهذين الاسمين تحديدًا هو أنها بالفعل قد تبدو لمن يراها مستحيلة فهي عبارة عن طبقة من كيك الشوكولاتة وفوقها طبقة من حلى الكريم كراميل توضع بهذا الشكل في الفرن وتخرج منه هكذا أيضًا من دون أن تختلط أي طبقة بالأخرى. مقادير الكريم كراميل 3/4 كوب من السكر لعمل الكراميل.

كوب من الحليب السائل.

علبة من الحليب المحلى المكثف.

120 جرام من الجبن الكريمي.

4 حبة بيض.

فانيليا. مقادير طبقة الكيك كوب و3/4 كوب دقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

حوالي 1/3 كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.

كوب وربع الكوب حليب سائل.

حبة واحدة من البيض.

كوب من السكر الأبيض.

3/4 كوب زيت. طريقة عمل كيكة قدرة قادر اخترنا لكم الطريقة الشائعة لعمل كيكة قدرة قادر وهي طريقة سهلة ومكوناتها متوفرة لدينا.

في البداية نضع سكر الكراميل في إناء على نار متوسطة حتى يتحول السكر إلى كراميل لونه خفيف.

نسكب الكراميل في قالب تسوية كيكة قدرة قادر.

نضع البيض مع الفانيليا والجبنة الكريمي والحليب السائل والحليب المحلى المكثف في الخلاط ونخفق كل المكونات بشكل جيد جدًا حتى نحصل على قوام سائل بدون أي تكتلات.

بعدها نقوم بسكب خليط الكريم كراميل في القالب فوق الكراميل.

ثم نقوم بتجهيز الكيك بوضع البيض والفانيليا والسكر في إناء وخلطهم بالمضرب الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة الزيت مع استمرار الخفق ثم الحليب.

نخلط الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ونضيفهم لباقي الخليط بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على قوام الكيكة المطلوب.

وأخيرًا نسكب خليط الكيك فوق خليط الكريم كراميل في القالب.

يوضع القالب في صينية بها كمية من الماء المغلي ثم توضع الصينية بالقالب في فرن ساخن درجة حرارته 180 حوالي ساعة أو حتى تمام النضج.

نخرج القالب من الفرن ونترك كيكة قدرة قادر حتى تبرد ثم توضع في الثلاجة حتى تقدم باردة.

عند التقديم نخرجها من الثلاجة ونقلبها في إناء مناسب وتقدم بالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة كيكة قدرة قادر بطريقة سهلة وصفة رائعة ومنعشة للصيف - ثقفني

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