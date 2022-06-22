حضري كيكة المقلاة السريعة بالحليب ألذ أنواع الكيك وبدون فرن

كيكة المقلاة السريعة ، من أشهى أنواع الكيك الذي يتم تحضيره بالمنزل تتميز بقوام هش وطري جدًا وتعتبر من أنواع الكيك الاقتصادي الذي يحضر من مكونات بسيطة ومعدودة جدًا وغير مكلفة، فمن خلال بيضة واحدة يتم تحضير الكيكة بقوام هش ومرتفع ورائع جدًا، يتم تقديم الكيكة مع صوص الشوكولاتة الرائع الذي يتم تحضيره بالمنزل من خلال مكونات سهلة وغير مكلفة، كما يعتبر هذا النوع من الكيك من الكيك السريع جدًا الذي لا يحتاج إلي الفرن ففي دقائق يكون جاهز وبطعم رائع لا يختلف عن طعم الكيك العادي، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة المقلاة السريعة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كيكة المقلاة السريعة بالحليب

تتكون الكيكة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من السكر.

1/3 كوب من الحليب.

كوب إلا ربع من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

كوب إلا ربع من الحليب لترطيب الكيكة.

صوص الشوكولاتة

نصف كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة المقلاة السريعة بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في طبق عميق نضيف حبة البيض ثم نضيف السكر والفانيليا ثم نخفق المكونات بالمضرب اليدوي حتي يذوب السكر. ثم نضيف الزيت ونخفق مرة أخرى ثم نضيف الحليب ونستمر في الخفق. يضاف الكاكاو ثم يضاف الدقيق والملح ثم نقلب المكونات بالمضرب حتي تختفي المكونات الجافة تماماً ويصبح خليط الكيك ناعم جداً. ثم يضاف البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً. نقوم بتجهيز مقلاة متوسطة الحجم ومحكمة الغلق تدهن المقلاة برشة من الزيت. ثم نقوم بسكب خليط الكيك بداخلها ثم نقوم بطرق المقلاة على سطح صلب عدة طرقات حتي نخرج الهواء من الكيك. نضع المقلاة على نار هادئة جدًا ويفضل تغطيتها جيدًا وبإحكام، ثم نتركها على النار حتي تنضج تماماً تأخذ حوالي 20 دقيقة. نرفع المقلاة عن النار ثم نقوم بعمل ثقوب بداخلها باستخدام عود خشبي صغير، ثم نتركها حتي تبرد لمدة عشر دقائق. ثم نقوم بسكب كوب إلا ربع من الحليب على الكيكة ونترك الكيكة حتي تتشرب الحليب تمامًا.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الاقتصادي السريع

في وعاء الخلاط نضيف نصف كوب من الحليب، ثم نضيف نصف كوب من الزيت ثم نضيف ملعقتين من الكاكاو. ثم يضاف السكر ثم نخفق المكونات على سرعة عالية حتي تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح الخليط متجانس تمامًا وثقيل. يسكب الخليط فوق الكيك ونوزعه باستخدام سكين أو ملعقة حتي يصبح متساوي على الوجه، ثم يزين الوجه بأي نوع من المكسرات أو الشوكولاتة المبشورة. ثم ندخل الكيكة الثلاجة لمدة نصف ساعة أو ساعة حتي تتماسك، ثم نخرج الكيكة من الثلاجة ثم تقطع وتقدم بألف هنا وشفا.

أهم النصائح لنجاح عمل كيكة المقلاة بالمنزل