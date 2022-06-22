الشبه والبطاطس ستجعلك بيضاء ويفتح الوجه ويخلصك تماماً من التصبغات والبقع

الشبه والبطاطس ستجعل بشرتك بيضاء ويفتح الوجه ويخلصك تماماً من التصبغات والبقع، كثير منا نحن الفتيات يتعرض لبعض المواقف المفاجأة مثل حضور عرس أو أي مناسبة تجعله بحاجة إلى وصفة لتفتيح البشرة في يوم واحد لذلك يردي أن تكون هذه الوصفة مكونة من مواد طبيعية لكي تكون آمنة على البشرة، ولا تسبب لها أي ضرر، ولذلك لا يتم اللجوء إلى مستحضرات التجميل الضارة التي تسبب للبشرة ضرر، ونحن نقدم لكم وصفات سهلة منزلية بسيطة واقتصادية فتابعونا.

الشبه والبطاطس ستجعل بشرتك بيضاء

سوف نقدم لكم وصفه البطاطس ووصفه الشبه لتفتيح وشد البشرة

وصفة لتفتيح البشرة في يوم واحد

من أهم الوصفات التي تساهم في تفتيح البشرة مرة واحدة وصفة البطاطس، وهذا من خلال اتباع ما يلي:

عليك في البداية أن تقومي بتقطيع البطاطس إلى نصفين، وبعدها يمكنك فرك وجهك بها جيدا,

بعدها ترك العصير الذي تساقط من البطاطس أثناء الفرك على الوجه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

بعد ذلك عليك أن تقومي بشطف الوجه بالماء الفاتر، وبعدها قومي بوضع كريم مرطب، وسوف تحصلين على بشرة رائعة.

وصفة النشا لتبيض الوجه

غني بالنشا من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد في تبييض البشرة، وهذا يتم من خلال بعض الخطوات التالية:

عليك في البداية تحضير ملعقتين من الشبه المطحونة، مع ملعقتين من المسك المطحون، وملعقتين من النشا، وملعقة من ماء الورد.

يتم بعد ذلك مزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض في وعاء، والتأكد من أنها اختلطت بشكل كامل.

بعد ذلك قومي بتدليك الوجه بها بحركات دائرية، واتركي الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

بعد ذلك يمكنك شطف الوجه بالماء الفاتر للحصول على نتيجة مذهلة.

وصفة الجزر والنشا لتبيض الوجه

عليك أن تستخدمي وصفة الجزر والنشا لتفتيح الوجه من خلال اتباع ما يلي: