قناع سحري للبشرة بوصفة الأطباء سيحول بشرتك 180 درجة يجعلها مشدودة وصافية كالزجاج من نضارتها

قد تبحثين عن الجمال في الكثير من عيادات الأطباء ولكن لن تجدي جمال بشرتك ونقائها سوى باستخدام الوصفات الطبيعية باستمرار، حيث تعمل تلك الوصفات الطبيعية الغير مضرة على تقشير البشرة وتخليصها من الجلد الميت وتبييضها وتغذيتها وإعادة النضارة لها، كما إنها من الوصفات الغير مكلفة ولن تحتاج منك وقت كبير أو مجهود لتحضيرها واستخدامه، ولذلك إليك أفضل قناع سحري للبشرة للحصول عليها مشدودة من خلال موقعنا .. تابعونا.

قناع سحري للبشرة بوصفة الأطباء

يقدم التقشير للبشرة العديد من الفوائد والتي من الصعب حصرها ولكن سوف نعرض لكم بعض هذه الفوائد والتي تم التأكد منها عند تطبيق أقنعة التقشير وهي:

إن تطبيق أقنعة التقشير يجعل البشرة تبدو أصغر سنا وخاصة عند تطبيق أقنعة التقشير التي تحتوي على فيتامين سي وفيتامين إي حيث إنهما يعملان على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة وتخفيض ظهور التجاعيد وتقليل حجم المسام مما يجعل البشرة تبدو مشدودة وبالتالي أكثر إشراقا.

إن تطبيق أقنعة التقشير يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة في البشرة ولهذا تظهر أهمية اقنعة التقشير لأصحاب البشرة الدهنية، حيث أن أقنعة التقشير تعمل على فتح المسام المغلقة ثم تعمل على تنقيتها من الراسب دون جفافها الأمر الذي يمنح البشرة صفاء ونقاء طبيعيا.

تلطيف البشرة المتهيجة وذلك لأن أقنعة التقشير تتميز باحتوائها على مضادات للالتهابات بالإضافة إلى دورها الهام في إزالة الجلد الميت وتخليص البشرة من الرؤوس البيضاء، علاوة على دورها الهام في القضاء على التهابات البشرة الأمر الذي يؤدي إلى حماية البشرة من إصابتها بالطفح الجلدي.

قناع تبييض وتقشير البشرة

هناك العديد من الوصفات المنزلية التي يمكن الاعتماد عليها في تقشير البشرة، وذلك من أجل حل مشكلات البشرة الدهنية أو الحصول على بشرة مشرقة ومن هذه الوصفات يأتي:

المكونات:

ملعقة من الترمس المطحون.

ملعقة من اللبن البودر.

ملعقة من النشا.

ملعقة من بودرة التلك.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام: