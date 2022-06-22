بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون هتخلي شعرك يطول بسرعه الصاروخ وتملأ الفراغات وتمنع تساقط الشعر نهائياً

بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون هتخلي شعرك يطول بسرعه الصاروخ وتملأ الفراغات، تبحث جميع النساء عن وصفة لتطويل الشعر بسرعة جداً وذلك من خلال بعض الطرق البسيطة المنزلية، لأنهم سئموا من الوصفات المنزلية التي تضر الشعر، الاهتمام بالشعر من الأمور الضرورية للمرأة، حيث أنها تعتبره مصدر زينتها وجمالها، لذلك نقدم لكم أفضل الوصفات التي تساعدكم على الاعتناء به وتطويله بدون أي ضرر ومشاكل فتابعونا لتعرفوا التفاصيل.

بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون هتخلي شعرك يطول

من أفضل الوصفات التي تساهم في تطويل الشعر هو قناع البيض، وهو يتم من خلال بعض الخطوات البسيطة التالية:

عليك في البداية أن تقومي بمزج بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون صغيرة، وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة من العسل الخليط وقلبيه جيدا.

يمكنك بعد التأكد من تماسك الخليط أن تطبيقية على شعرك، وهو رطب، وبعدها ضعيه على فروة الرأس، قومي بتغطية الرأسي من خلال استخدام قبعة الاستحمام، وهذا لمدة ثلاثون دقيقة.

بعد ذلك عليك أن تقومي بغسل الشعر بالشامبو والماء البارد للتأكد من خلوه من أي أثر للقناع.

بعدها يمكنك التأكد من أن شعرك لم يتم غسله بالماء الساخن، وهذا بعد القيام باستخدام قناع البيض، لأن هذا يساهم في تكوين بعض كتل البيض، ويجعل من الصعب التخلص منها.

وصفة جوز الهند

يمكنك الحصول على شعر ناعم من خلال استخدام زيت جوز الهند الرائع الذي يعتبر من افضل الزيوت التي تساهم في تطويل الشعر، وذلك من خلال ما يلي:

وضع زيت جوز الهند الدافئ على الشعر، وهذا من الجذور إلى الأطراف.

بعد ذلك يمكنك تدليك الشعر بعض الدقائق، وترك القناع عليهما لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

يمكنك بعد ذلك أن تقومي بغسل شعرك بالماء، ومن بعدها قومي باستخدام البلسم والشامبو لغسيله.

يمكنك أن تستبدلي هذه الوصفة كما هي من خلال استخدام زيت اللوز أو زيت الزيتون لأنه مفيد أيضا للشعر.

وفي الختام فقد قدمنا لكم أفضل وصفة لتطويل الشعر بسرعة جداً سيمكنكم اتباع أي واحدة منهم للحصول على شعر مثالي خالي من اي عيوب فنحن نسعى دائما لراحتكم.