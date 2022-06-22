ألذ منها مفيش كيكة البسبوسة في المنزل خطوة بخطوة

كيكة البسبوسة تعد من ألذ أنواع الحلويات حيث أنها من الحلويات الهشة الخفيفة التي يمكن تناولها كل صباح مع كوب اللبن أو الشاي، كما أن طعمها لذيذ و محببة لدى الكبار والصغار وتحتوي على قيمة غذائيّة عالية، والكثير من السيدات يبحثن عن طريقة سهلة لعملها في المنزل، لذلك نقدم لكم أسهل طريقة لعمل هذه الوصفة في المنزل من خلال مقالنا هذا.

كيكة البسبوسة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كيكة البسبوسة أو كيكة الرواني، كما يسميها البعض فهى لذيذة وطريقة عملها بسيطة جدا وليست مكلفة، وتتمثل المكونات من التالي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

2 كوب من دقيق السميد.

علبة زبادي كبيره بلدى.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

كوب من اللبن الحليب السائل الدافئ.

كوب من الزيت النباتي.

كوب ونصف جوز الهند مجروش.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

كيس من البيكنج بودر.

2 كيس من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار مناسب من جوز الهند للتزيين.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على كيكة البسبوسة اللذيذة التي هى من أفضل أنواع الكيك؛ حيث أنها تجمع بين طعم الكيك وشكل البسبوسة وطريقة عملها بسيطة وسهلة جدا ولا تستغرق وقت في عملها، ومن أهم الخطوات التالي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من السكر واللبن الدافئ والزبادي والبيض والفانيليا والخل والزيت وتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.

يتم إضافة الدقيق الأبيض ودقيق السميد مع جوز الهند المبشور والبيكنج بودر ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ومن ثم يتم تقليب هذه المكونات جيدا.

نقوم بمزج جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ويصبح القوام مناسب.

يتم إحضار صينية حجم متوسط مدهونة بقليل من الزيت ورشة من الدقيق، وذلك حتى لا تلتصق الكيك ونضع بها الخليط بشكل متساوي في الصينية.

نضع الصينية داخل الفرن السابق إشعاله على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة حتى نحصل على اللون الذهبي.

عندما يكتمل النضج نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات ويتم تزيينها بجوز الهند.

طريقة تحضير الشربات

نحضر مقلاة عميقة ونضع بها كلا من 2 كوب من السكر وكوب من الماء، ونرفعه على النار حتى يغلي ثم نضع عصير ليمونة وملعقة صغيرة من ماء الورد، ونتركه يغلي حتى يتماسك قليلا ثم يرفع من على النار، ونتركه يبرد حتى الاحتياج إليه.