ضعي الكوكاكولا على معلقة نشا وستنبهري من النتيجة لو مش مصدقة جربي بنفسك حقيقي الوصفة معجزة

يعتمد الهنود وبشكل كبير على الكثير من الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر والجسم، ولذلك يمكنك تعلم أسرار الجمال من الهنود من خلال وصفاتهم الطبيعية التي يمكنك تجربتها للعناية بالجسم، ومن بين تلك الوصفات وصفة الكوكاكولا والنشا التي ستمكنك من إزالة الشعر بسهولة من كافة أجزاء الجسم دون التعرض للألم كما يتم في الكثير من الطرق التقليدية لإزالة الشعر، وإليكِ تفاصيل وطريقة عمل تلك الوصفة من خلال موقعنا .. تابعونا.

وصفة الكوكاكولا والنشا لإزالة الشعر

إزالة الشعر من الجسم من الأمور التي تسبب الذعر للكثير من النساء بسبب ما يحتاج ذلك من وقت ومجهود والكثير من الكلفة، ولكن أصبح بالإمكان الآن القيام بإزالة الشعر من خلال وصفة بسيطة ومن السهل توفير مكوناتها، وإليك طريقة إزالة الشعر بالكوكاكولا والنشا من خلال الآتي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من النشا.

أربع ملاعق من زيت الزيتون.

كوب واحد صغير الحجم من الكوكاكولا.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولا: عليكي القيام أولا بتنظيف المكان الذي ترغبي إزالة الشعر منه من خلال شطفه بالماء الفاتر أولا.

ثانيا: وبعد ذلك قومي بإحضار طبق صغير وتضعي فيه المكونات وهي الكوكاكولا والنشا وزيت الزيتون وقلبيهم جيدا معاً.

ثالثا: وبعد ذلك قومي بوضع الليط على الشعر وتركيه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وقومي بالتدليك على عكس اتجاه الشعر من أجل إزالته.

رابعا: وستلاحظين التخلص من الشع و إزالته تماما من المنطقة التي قمتي بالتجربة عليها وعليكِ الاستمرار على تجربة تلك الوصفة.

خامسا: ويلزم الاهتمام بترطيب البشرة بعد كل مرة تقومي فيها بتجربة تلك الوصفة من أجل عدم جفاف الجلد.

نصائح للتخلص من النمو السريع للشعر

هناك بعض النصائح عليك إتباعها من أجل إبطاء نمو الشعر من الجسم، وهي: