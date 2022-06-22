نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزلابية الخطيرة في المنزل بتاعة المحلات وهتفضل مقرمشة معاكي في المقال التالي

تعد الزلابية من الحلويات الشرقية المشهورة ويعشقها الكبار والصغار ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ويمكن تحضير الزلابية بأكثر من طريقة مختلفة مثل الزلابية بالسكر أو الزلابية بالشيكولاتة أو العسل، ويبحث كثير من الأمهات عن طرق تحضيرها في المنزل بطرق مختلفة ومكونات سهلة وبسيطة لأفراد العائلة كنوع من التجديد في الحلويات وتحتوي الزلابية على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة وتعتبر سريعة التحضير. مقادير عمل الزلابية في المنزل كوبين من الدقيق الأبيض

ملعقة واحدة كبيرة من السكر

ملعقة واحدة كبيرة من النشا

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

كوبين من الماء

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية

رشة من الملح

سكر بودرة للتقديم طريقة تحضير الزلابية في المنزل أولا نحضر وعاء ونضع به الدقيق والخميرة والسكر والنشا والفانيليا، ثم نضيف الماء ونقوم بالتقليب جيدا.

ثم نترك الخليط حتى يختمر جيدا، ثم نقوم بتقليبه.

نحضر طاسة ونضع بها زيت غزير على النار، ثم نحضر ملعقة مبللة بالماء ونقوم بتقطيع قطع الزلابية باليد في الزيت.

نقوم بتقليب الزلابية على جميع الجهات حتى تنضج، ثم نرفعها من على النار ونرش عليها السكر ونقدمها، وبالهنا والشفاء. مقادير عمل الزلابية بالشكولاتة في المنزل كوبين من الدقيق الأبيض

ملعقة واحدة كبيرة من السكر

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو

ملعقتان كبيرتان من النشا

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

كمية من الشربات

رشة من الملح

زيت للقلي طريقة تحضير الزلابية بالشكولاتة في المنزل أولا نحضر وعاء ونضع به الدقيق والنشا والسكر والملح والفانيليا ونضيف إليهم الماء مع التقليب حتى تختلط المكونات ونحصل على عجينة سائلة قوامها ثقيل.

ثم نغطي العجينة جيدا ونتركها حتى تختمر، ثم نقسم العجينة إلى جزئين ونضيف الكاكاو إلى جزء منهم مع إضافة قليل من الماء مع تقليب الخليط جيدا.

نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير على النار ونقوم بتقطيع الزلابية بملعقة مبللة بالماء.

نقلب الزلابية حتى تنضج، ثم نرفعها من الزيت ونضعها في الشربات البارد.

نصفي الزلابية باستخدام مصفاة ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة الزلابية الخطيرة في المنزل بتاعة المحلات وهتفضل مقرمشة معاكي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزلابية الخطيرة في المنزل بتاعة المحلات وهتفضل مقرمشة معاكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.