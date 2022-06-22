نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها خام وأصلية طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل في المقال التالي

تعد سلطة الطحينة من أهم المقبلات الشهية التي يعشقها الكبار والصغار ويقبلون على تناولها مع الوجبات حيث أنها تتميز بمذاق شهي ولذيذ، ويفضل كثير من الأمهات تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة بدلا من شرائها من الخارج بأسعار عالية ويمكن تناولها مع الفراخ المشوية والسمك المشوي والبطاطس المقلية كما يمكن إضافتها إلى الفول المدمس ويبحث كثير منكم عن طرق سريعة لتحضيرها، وتحتوي الطحينة على فيتامينات ومواد غذائية مفيدة للجسم. مقادير عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل كوب واحد من السمسم الأبيض

ثلاثة أرباع كوب من الدقيق الأبيض

ثلاثة أرباع كوب من الزيت

رشة من الملح طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل أولا نحضر وعاء ونضع به السمسم ونقوم بتنقيته للتخلص من الشوائب والأتربة الموجودة به.

ثم نضع الوعاء على نار متوسطة لتحميص السمسم مع تقليبه جيدا ومراعاة عدم حرقه حتى لا يصبح لون الطحينة غامق.

بعد ذلك نضع السمسم في مطحنة التوابل ونقوم بتشغيلها لطحن السمسم، ثم نضيف إليه الدقيق والزيت تدريجيا مع الاستمرار في الطحن.

ثم نضيف رشة الملح مع الاستمرار في الطحن جيدا حتى نحصل على قوام الطحينة الناعم الذي نريده.

نضع الطحينة في برطمان محكم الغلق لحين الاستخدام. مقادير عمل سلطة الطحينة للمشويات كوب من الطحينة

ملعقتان كبيرتان من الماء

ثلاثة أرباع كوب من عصير الليمون

ربع ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

فصين ثوم مهروس طريقة تحضير سلطة الطحينة للمشويات أولا نحضر وعاء الخلاط ونضع به الطحينة ونقوم بخلطها جيدا مع الثوم ونضيف إليها عصير الليمون مع الاستمرار في الخلط.

ثم نضيف الكمون والملح والماء إليهم ونخلط جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نضع الطحينة في وعاء ونحركها جيدا.

ثم نضعها في أطباق التقديم مع رشة من البقدونس ونقدمها، وبالهنا والشفاء. فوائد الطحينة تحتوي الطحينة على بذور السمسم التي تمنع من ظهور التجاعيد على الوجه.

تعالج الطحينة من تقرحات الفم والتهابات اللثة.

تعمل على خفض مستوى ضغط الدم حيث أنها تحتوي على عنصر الماغنسيوم. عمر شويل - جدة هتعمليها خام وأصلية طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل - ثقفني

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