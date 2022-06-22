نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة من زيت جونسون مع هذه الزيوت وصفة سحرية لفرد الشعر كالكيراتين في صالونات التجميل في المقال التالي
العناية بالشعر الضعيف والمقصف والمجعد يبدأ من تغذيته فإذا لم تقم بتغذية الشعر لن تتوقف مشاكله في الظهور، وتعتبر أفضل طرق تغذية الشعر هي استخدام الزيوت الطبيعية حيث تعمل تلك الزيوت على منح شعرك الترطيب والتقوية، ومن أفضل الزيوت التي يمكنك استخدامها في العناية بالشعر زيت جونسون، فهو من الزيوت التي يمكن إدخالها في بعض الوصفات الطبيعية لفرد الشعر، وإليكم تلك الوصفات الطبيعية لفرد الشعر كالكيراتين منن خلال موقعنا .. تابعونا.
وصفة جونسون لفرد الشعر المجعد
تعتمد تلك الوصفة الطبيعية على تجربة زيت جونسون مع بعض الزيوت الطبيعة الأخرى لفرد الشعر دون الحاجة لتدخل أي مادة كيميائية قد تضر صحتك أو بصحة شعرك، وإليكِ تفاصيل تحضير تلك الوصفة المغذية للشعر من خلال الآتي:
المكونات:
- زيت جونسون.
- زيت زيتون.
- زيت جوز الهند.
- زيت خروع.
- زيت أرجان.
- زيت الجوجوبا.
طرقة التحضير والاستخدام:
- أولا: قومي بتنظيف شعرك من خلال استخدام الشامبو المناسب لنوعه مع شطفه بالماء الفاتر بشكل جيد ثم القيام بتجفيفه.
- ثانيا: بعد ذلك قومي بإحضار وعاء معدني أو مقلاه وضعي فيها جميع انواع الزيوت التي ذكرناها على أن تقومي بوضع ملعقة كبيرة من كل نوع منهم.
- ثالثا: عليكِ أن تركي الزيت حتى يدفأ قليلا ثم ترفعيه من على النار لتستكملي خطوات الوصفة لعلاج الشعر وفرده.
- رابعا: قومي بوضع القليل على يدك من خليط الزيوت وقومي بتدليك فروة الشعر جيدا مع توزيع الزيت على جميع أجزاء الشعر.
- خامسا: عليكِ أن تتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن أربع ساعات مع تغطيته ببونيه الاستحمام.
- ساسا: بعد ذلك عليكِ تنظيف الشعر من خلال شطفه بالماء الفاتر والعمل على تصفيفه باستخدام الفرشاة أو المشط الخشبي.
فوائد وصفة زيت جونسون للشعر
هناك الكثير من الفوائد العلاجية التي تحسن من صحة الشعر عند استخدامك وصفة زيت جونسون للشعر، ويمكننا التعرف على تلك الفوائد الهامة من خلال الآتي:
- ترطيب الشعر والتخلص من الهيشان.
- العمل على ترطيب فروة الرأس جيدا.
- التخلص من القشرة بالشعر نهائيا.
- تقوية بصيلات الشعر وتطويله سريعا.
- إعادة لمعان الشعر والتخلص من مظهره الباهت تماما.
- التخلص من التشابك بالشعر,
- وقاية الشعر من العوامل الخارجية المضرة له.
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